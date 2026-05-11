Đặt phòng online mùa hè, coi chừng 'resort ma' giăng bẫy
Đăng Hưng
11/05/2026 11:33 AM (GMT+7)
Trước nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp hè, hình thức đặt phòng trực tuyến ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên, lợi dụng xu hướng này, nhiều tài khoản giả mạo khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã xuất hiện nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của du khách.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, các trang web và fanpage giả thường được thiết kế với giao diện gần giống trang chính thức của các khách sạn, khu du lịch uy tín.
Hình ảnh thật, nội dung sao chép tinh vi, thậm chí các tài khoản mạng xã hội có sẵn lượng theo dõi cũng bị mua lại để tạo lòng tin với khách hàng.
Đáng chú ý, nhiều fanpage giả còn chạy quảng cáo, tạo tương tác ảo để xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả.
Sau khi tiếp cận khách hàng, các tài khoản này thường đưa ra mức giá chỉ thấp hơn thị trường không đáng kể để tránh bị nghi ngờ.
Khi khách đồng ý đặt phòng, người đặt sẽ được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, nhận mã đặt phòng giả rồi tiếp tục bị yêu cầu thanh toán thêm với các lý do như “giữ phòng”, “ưu đãi giới hạn”, “xác nhận booking”...
Không chỉ gây thiệt hại tài sản cho người dân, tình trạng giả mạo cơ sở lưu trú còn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch và uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt phòng, ưu tiên lựa chọn các nền tảng uy tín hoặc kênh chính thức của khách sạn, khu nghỉ dưỡng.
Du khách nên kiểm tra, đối chiếu thông tin qua nhiều nguồn như website chính thức, tổng đài chăm sóc khách hàng và cảnh giác với các mức giá bất thường hoặc yêu cầu thanh toán gấp.
Cơ quan công an cũng khuyến cáo không chuyển toàn bộ tiền phòng khi chưa xác minh rõ thông tin, ưu tiên giao dịch trực tiếp hoặc thông qua các nền tảng có cơ chế bảo đảm thanh toán.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định.
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