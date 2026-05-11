Đặt phòng online mùa hè, coi chừng 'resort ma' giăng bẫy

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, các trang web và fanpage giả thường được thiết kế với giao diện gần giống trang chính thức của các khách sạn, khu du lịch uy tín.

Hình ảnh thật, nội dung sao chép tinh vi, thậm chí các tài khoản mạng xã hội có sẵn lượng theo dõi cũng bị mua lại để tạo lòng tin với khách hàng.

Các trang web và fanpage giả thường được thiết kế với giao diện gần giống trang chính thức của các khách sạn, khu du lịch uy tín. Ảnh: A.I

Đáng chú ý, nhiều fanpage giả còn chạy quảng cáo, tạo tương tác ảo để xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả.

Sau khi tiếp cận khách hàng, các tài khoản này thường đưa ra mức giá chỉ thấp hơn thị trường không đáng kể để tránh bị nghi ngờ.

Khi khách đồng ý đặt phòng, người đặt sẽ được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, nhận mã đặt phòng giả rồi tiếp tục bị yêu cầu thanh toán thêm với các lý do như “giữ phòng”, “ưu đãi giới hạn”, “xác nhận booking”...

Không chỉ gây thiệt hại tài sản cho người dân, tình trạng giả mạo cơ sở lưu trú còn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch và uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt phòng, ưu tiên lựa chọn các nền tảng uy tín hoặc kênh chính thức của khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Du khách nên kiểm tra, đối chiếu thông tin qua nhiều nguồn như website chính thức, tổng đài chăm sóc khách hàng và cảnh giác với các mức giá bất thường hoặc yêu cầu thanh toán gấp.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo không chuyển toàn bộ tiền phòng khi chưa xác minh rõ thông tin, ưu tiên giao dịch trực tiếp hoặc thông qua các nền tảng có cơ chế bảo đảm thanh toán.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong quý 1 năm 2026, địa phương đón khoảng 6 triệu lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 420.000 lượt.Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón khoảng 25,8 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch dự kiến đạt hơn 45.000 tỉ đồng. Đà Lạt, Phan Thiết tiếp tục là điểm đến trọng điểm trong mùa hè nhờ với nhiều sự kiện du lịch, văn hóa.



