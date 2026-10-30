Đất Thủ Thiêm trở lại đường đua đấu giá, nhà đầu tư phải tính bài toán vốn hàng nghìn tỷ đồng
Gia Linh
30/10/2026 11:00 AM (GMT+7)
Không chỉ là câu chuyện bổ sung nguồn thu ngân sách, đợt đấu giá các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn cho thấy quy mô vốn lớn mà doanh nghiệp phải chuẩn bị để tiếp cận quỹ đất trung tâm. Khi giá khởi điểm lên tới hơn 10.198 tỉ đồng tại một lô đất, bài toán đầu tư không còn dừng ở lợi thế vị trí mà nằm ở khả năng huy động vốn và khai thác dự án.
Giá đất hàng nghìn tỉ đồng, áp lực vốn không nhỏ
Thị trường bất động sản TP.HCM đang có thêm diễn biến đáng chú ý tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khi thành phố tiếp tục triển khai thủ tục đấu giá các lô đất thuộc khu vực được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, lô đất 1.K3.5.HH, trước đây là lô 3-12, có diện tích 10.059,7 m², giá khởi điểm hơn 10.198 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án, gồm tiền sử dụng đất tính theo giá khởi điểm và chi phí xây dựng dự kiến, vào khoảng 11.966,9 tỉ đồng.
Đây là quy mô vốn đáng chú ý đối với doanh nghiệp muốn phát triển dự án tại Thủ Thiêm. Khoản tiền sử dụng đất mới là một phần của tổng bài toán đầu tư; doanh nghiệp còn phải tính đến chi phí xây dựng, chi phí tài chính, tiến độ triển khai và thời gian đưa dự án vào khai thác.
Các lô đất khác cũng có mức giá khởi điểm lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Lô 1.K3.3.HH, trước đây là lô 3-9, rộng 5.009,1 m² có giá khởi điểm gần 1.744,9 tỉ đồng. Lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5, rộng 6.446 m² có giá khởi điểm hơn 2.091,7 tỉ đồng.
Như vậy, dù cùng nằm tại Thủ Thiêm, quy mô vốn để tiếp cận từng lô đất có sự khác biệt đáng kể. Việc lựa chọn tài sản đấu giá đòi hỏi nhà đầu tư cân nhắc kỹ quy hoạch, công năng dự kiến và hiệu quả khai thác, thay vì chỉ dựa vào lợi thế vị trí.
Thị trường chờ hiệu quả khai thác sau đấu giá
Ngày 29/10, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM công khai thông tin đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô 1.K3.1.OD, 1.K3.3.HH, 1.K3.4.HH và 1.K3.5.HH tại phường An Khánh. Các lô đất nằm trong kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 và các quyết định điều chỉnh liên quan của thành phố.
Trong đó, lô 1.K3.1.OD có diện tích 8.568,1 m²; lô 1.K3.3.HH rộng 5.009,1 m²; lô 1.K3.4.HH rộng 6.446 m² và lô 1.K3.5.HH rộng 10.059,7 m². Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM là cơ quan có tài sản đấu giá, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức thực hiện.
Ở góc độ thị trường, điều nhà đầu tư quan tâm không chỉ là giá trúng cuối cùng mà còn là khả năng triển khai dự án sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Với những khu đất có giá trị lớn, thời gian chuẩn bị đầu tư và tốc độ khai thác thương mại có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vốn cũng như hiệu quả kinh doanh.
Bên cạnh đó, đợt đấu giá diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh khai thác quỹ đất. Theo kế hoạch được công bố, thành phố dự kiến đấu giá 50 khu đất trong năm 2026, gồm 8 lô tại Thủ Thiêm và 42 khu đất khác. Việc đưa quỹ đất ra đấu giá được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực cho ngân sách và đầu tư phát triển.
Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng không chỉ nằm ở số tiền thu được từ đấu giá mà còn ở khả năng đưa đất vào sử dụng đúng mục tiêu, đúng tiến độ. Với Thủ Thiêm, sức hút từ vị trí trung tâm là lợi thế rõ rệt, nhưng kết quả đấu giá và tiến độ triển khai dự án mới là những yếu tố cho thấy lợi thế này có được chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực chất hay không.
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