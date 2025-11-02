Đấu giá bức chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh của Bí thư xã được tặng trong đại hội yêu nước Hải Phòng để gâyquỹ khuyến học
Nguyễn Đại
02/11/2025 5:00 PM (GMT+7)
Đảng uỷ – UBND xã Tiên Minh (Hải Phòng) vừa tổ chức đấu giá bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bí thư Đảng uỷ xã Đào Văn Hoàn để gây Quỹ khuyến học xã Tiên Minh.
Theo thông tin từ Đảng uỷ – UBND xã Tiên Minh , trong khuôn khổ chương trình “Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương đối thoại, toạ đàm với thanh niên xã Tiên Minh năm 2025” với chủ đề “Khuyến khích, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.
Ngày 2/11 Đảng uỷ – UBND xã Tiên Minh đã tổ chức đấu giá bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bí thư đảng ủy xã được tặng trong đại hội yêu nước Hải Phòng để gây Quỹ khuyến học xã Tiên Minh.
Hoạt động đấu giá diễn ra ngay trong chương trình đối thoại, toạ đàm, trở thành điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan toả tinh thần học tập, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ.
Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được chế tác tinh xảo bằng đồng trên nền gỗ tự nhiên, là món quà lưu niệm mà đồng chí Bí thư Đảng uỷ vinh dự nhận được tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng.
Bức chân dung khắc hoạ hình ảnh Bác Hồ giản dị mà vĩ đại, ánh mắt hiền từ chan chứa niềm tin vào thế hệ trẻ, bức chân dung mang ý nghĩa thiêng liêng – biểu tượng cho tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên.
Việc lựa chọn bức chân dung Bác làm vật phẩm đấu giá không chỉ nhằm gây quỹ khuyến học, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biến tinh thần thi đua yêu nước thành hành động cụ thể trong học tập, lao động, khởi nghiệp và phát triển kinh tế xanh.
Buổi đấu giá nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Kết quả, anh Cao Văn Thuấn – thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu đã đấu giá thành công bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với số tiền 12 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí thu được được trao tặng Quỹ khuyến học xã Tiên Minh, nhằm hỗ trợ, động viên học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
Hoạt động đấu giá ngay trong chương trình đối thoại, toạ đàm đã thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt trong cách làm của địa phương, gắn tinh thần học tập và làm theo Bác với thực tiễn phát triển, đồng thời khơi nguồn cảm hứng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh trong thanh niên Tiên Minh hôm nay.
