Đầu tư chung cư, tích sản hay tiêu sản?

Hao mòn công trình không đồng nghĩa mất giá tài sản

Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, trong đó định hướng xác định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư xây dựng mới theo niên hạn công trình, gắn với bảo đảm quyền tài sản. Từ câu chuyện về vòng đời công trình, tranh luận chung cư là tích sản hay tiêu sản lại được khơi lên.

Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu, nhận định nếu định hướng trên được cụ thể hóa và đi vào thực tế, cách đầu tư bất động sản của người Việt sẽ thay đổi căn bản. Theo ông, chung cư “sẽ không còn là tích sản mà là loại tiêu sản hao mòn theo thời gian”.

Nếu chỉ dừng ở câu nói ấy, người đang sở hữu căn hộ khó tránh khỏi bất an. Tuy nhiên, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng nhấn mạnh người mua phải xác định rõ mục đích mua để ở, cho thuê hay tích lũy, đồng thời đánh giá khả năng tạo dòng tiền trong suốt thời gian nắm giữ, thay vì mặc nhiên tin rằng giá chung cư luôn tăng.

Tuy nhiên, lấy sự hao mòn của công trình để gọi mọi căn hộ là tiêu sản lại chưa phản ánh hết giá trị tài sản. Tòa nhà có thể cũ đi, nhưng vị trí, hạ tầng và nhu cầu ở thực vẫn có thể làm giá trị căn hộ tăng lên.

Dữ liệu thị trường gần đây cho thấy một lát cắt khác. Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, trong 626 dự án được nền tảng này theo dõi, 594 dự án, tương đương khoảng 95%, có giá bán tin đăng trong quý II/2026 cao hơn cùng kỳ năm trước; mức tăng trung bình khoảng 22,5%. Từ kết quả trên, ông Tuấn cho rằng rất khó gọi một loại tài sản có tới 95% dự án tăng giá trong một năm là tiêu sản. Theo ông, không phải loại hình chung cư tự quyết định đó là tích sản hay tiêu sản mà chất lượng từng dự án mới là yếu tố quyết định.

Tất nhiên, con số 95% vẫn cần được nhìn nhận ở góc độ thực tế, bởi đây là giá bán tin đăng, không phải toàn bộ giá giao dịch thành công. Giá rao bán tăng cũng không có nghĩa lợi nhuận tăng tương ứng. Dữ liệu Batdongsan.com.vn từng công bố cho thấy trong giai đoạn 2023-2024, giá bán bất động sản tại Hà Nội tăng mạnh nhưng giá thuê chỉ nhích khoảng 4%, khiến lợi suất cho thuê giảm từ khoảng 4% xuống 2,6%. Tại TP.HCM, một số khảo sát năm 2025 cũng ghi nhận lợi suất tại không ít dự án chỉ còn 2-3% mỗi năm.

Ranh giới nằm ở từng dự án

Thị trường căn hộ đang đi qua giai đoạn người mua có thể đặt cược vào niềm tin “mua đâu cũng tăng”. Khi mặt bằng giá đã lên cao, khoảng cách giữa dự án có giá trị thực với sản phẩm chỉ được nâng đỡ bằng kỳ vọng sẽ ngày càng rõ.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, nhận định thị trường nửa cuối năm 2026 tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Người mua ưu tiên những dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Ở góc độ giá mua, một căn hộ tốt nhưng được mua ở mức giá đã chứa quá nhiều kỳ vọng có thể cần thời gian dài mới sinh lời. Nếu phần lớn tiền mua đến từ vốn vay, mức tăng giá còn phải đặt cạnh lãi suất và chi phí phát sinh. Cùng một tài sản vì thế có thể là khoản tích lũy với người này nhưng lại thành gánh nặng với người khác.

Một dự án đã qua nhiều năm sử dụng vẫn có thể tăng giá nếu nằm gần nơi làm việc, trường học, bệnh viện và được hưởng lợi từ hạ tầng mới. Ngược lại, tòa nhà vừa bàn giao chưa chắc đã là tích sản nếu kết nối yếu, thiếu dịch vụ và không có nhu cầu ở thực.

Chất lượng xây dựng và quản lý vận hành là phép thử rõ nhất sau những năm đầu sử dụng. Hai dự án cùng tuổi có thể mang giá trị rất khác nhau. Nơi được bảo trì đều đặn, hệ thống kỹ thuật ổn định và quỹ bảo trì minh bạch thường giữ được sức hấp dẫn, trong khi căn hộ có tình trạng thấm dột, hỏng thiết bị hoặc tranh chấp kéo dài sẽ kéo giá trị căn hộ đi xuống.

Khả năng cho thuê là một phép đo khác, nhưng lợi suất phải được tính trên giá mua, nội thất, lãi vay, phí quản lý và thời gian không có khách. Nếu bỏ ra 5 tỷ đồng nhưng tiền thuê chỉ hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, nhà đầu tư không thể chỉ nhìn vào mức tăng của giá rao bán. Pháp lý thiếu hoàn chỉnh hoặc tranh chấp kéo dài cũng khiến căn hộ khó bán lại.

Gọi toàn bộ chung cư là tích sản hay tiêu sản, bởi vậy, đều có phần khiên cưỡng. Căn hộ mới vẫn có thể là khoản đầu tư kém nếu mua quá đắt và khó cho thuê, trong khi căn hộ cũ vẫn có thể giữ giá nếu có vị trí tốt, được quản lý bài bản và luôn có nhu cầu ở thực. Điều cần xem xét là mua dự án nào, ở mức giá nào và tài sản tạo được bao nhiêu giá trị trong thời gian nắm giữ.