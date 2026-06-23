Đầu tư vàng hay bạc ngay bây giờ để "tiền đẻ ra tiền"?

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Diễn biến thị trường cho thấy, giá vàng đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt so với đà tăng kỷ lục trước đó. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ yếu tố kỹ thuật sau một chu kỳ tăng mạnh, mà còn chịu tác động bởi môi trường kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lãi suất cao kéo dài, giá dầu biến động và những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khi chi phí vốn duy trì ở mức cao, dòng tiền thường có xu hướng rời khỏi các tài sản không sinh lãi như vàng.

Ông Brett Elliott, Giám đốc nội dung tại sàn giao dịch kim loại quý American Precious Metals Exchange, nhận định rằng đà tăng quá mạnh của vàng trong giai đoạn trước là một trong những lý do khiến thị trường buộc phải điều chỉnh. Theo ông, “vàng đã tăng nóng trong một thời gian dài và gần như không gặp lực cản đáng kể, vì vậy một nhịp điều chỉnh là điều tất yếu”. Diễn biến hiện tại, theo ông, chỉ phản ánh sự cân bằng lại sau một giai đoạn hưng phấn.

Không chỉ vàng, bạc cũng đang chịu áp lực giảm giá. Trong khoảng một tháng gần đây, giá bạc đã giảm khoảng 15% tính theo mỗi ounce, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu đây có phải là cơ hội mua vào hay không. Tuy nhiên, câu trả lời từ giới chuyên gia không đơn giản, bởi bạc và vàng có đặc tính hoàn toàn khác nhau về mức độ rủi ro và hành vi giá.

Một trong những điểm được nhấn mạnh nhiều nhất là mức độ biến động. Bạc thường được xem là tài sản “nhạy cảm” hơn vàng, với biên độ dao động lớn hơn đáng kể trong cả chiều tăng và giảm. Điều này khiến bạc trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư ưa rủi ro, nhưng đồng thời cũng dễ gây áp lực tâm lý cho những người theo dõi thị trường ngắn hạn.

Chuyên gia tài chính Steve Azoury, thuộc Azoury Financial, cho biết, trong vòng 5 năm qua, bạc có mức biến động mạnh hơn nhiều so với vàng, trong khi vàng lại thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định hơn. Theo ông, điều này khiến vàng trở thành lựa chọn phù hợp hơn với những nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định và bảo toàn tài sản, thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bạc lại được đánh giá có tiềm năng sinh lời cao hơn trong dài hạn. Một số dữ liệu thị trường cho thấy, trong 5 năm qua, bạc đã tăng khoảng 156%, trong khi vàng tăng khoảng 121%. Dù các con số này thay đổi theo từng thời điểm, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy bạc có thể mang lại mức lợi nhuận vượt trội trong những chu kỳ tăng giá mạnh.

Ông Brett Elliott cho rằng, sự khác biệt này đến từ chính bản chất của bạc: vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp. Điều đó khiến giá bạc không chỉ phụ thuộc vào yếu tố tài chính như vàng, mà còn chịu ảnh hưởng từ nhu cầu sản xuất, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao. “Bạc thường có hiệu suất tốt hơn trong dài hạn, nhưng đi kèm với biến động mạnh hơn,” ông nói.

Một số chuyên gia khác cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của bạc trong các lĩnh vực công nghệ mới, bao gồm năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo. Ông Chuck Czajka, nhà sáng lập Macro Money Concepts, cho rằng nhu cầu công nghiệp có thể trở thành động lực tăng trưởng dài hạn cho bạc trong những năm tới, khi kim loại này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử và hệ thống năng lượng hiện đại.

Tuy vậy, khi xét đến yếu tố lạm phát và vai trò trú ẩn an toàn, vàng vẫn được đánh giá cao hơn. Lạm phát tại Mỹ hiện vẫn ở mức cao so với kỳ vọng, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một “bảo hiểm tài sản” trong thời kỳ bất ổn. Theo các chuyên gia, vàng có ưu thế ở chỗ ít phụ thuộc vào chu kỳ công nghiệp và có lịch sử lâu dài trong việc giữ giá trị.

Ông Elliott nhấn mạnh rằng, về bản chất, vàng không nên được nhìn như một khoản đầu tư tạo lợi nhuận nhanh, mà là công cụ lưu giữ tài sản trong dài hạn. Trong khi đó, bạc phù hợp hơn với những nhà đầu tư chấp nhận biến động để đổi lấy tiềm năng tăng trưởng cao hơn.

Tóm lại, trong bối cảnh hiện tại, không có câu trả lời tuyệt đối cho việc bạc hay vàng là lựa chọn tốt hơn. Bạc có thể hấp dẫn hơn nếu nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận và chấp nhận rủi ro cao, trong khi vàng vẫn là lựa chọn ưu tiên cho sự ổn định và phòng thủ trước lạm phát. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro, thời gian đầu tư và mục tiêu tài chính của mỗi người.