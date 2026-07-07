Đẩy mạnh phân cấp đất đai tại TP.HCM: 'cởi trói' thủ tục, mở thêm dư địa cho thị trường bất động sản

Không ít dự án bất động sản tại TP.HCM thời gian qua phải kéo dài tiến độ chỉ vì mất nhiều thời gian hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai. Điều này không chỉ khiến doanh nghiệp gia tăng chi phí đầu tư mà còn làm nguồn cung nhà ở tiếp tục khan hiếm, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Trong bối cảnh đó, quyết định mới của UBND TP.HCM về việc phân cấp thêm 26 nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đất đai cho Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu được đánh giá là bước cải cách đáng chú ý nhằm đưa việc giải quyết thủ tục đến gần người dân và doanh nghiệp hơn.

Theo quyết định, chính quyền cấp xã sẽ được trực tiếp xử lý nhiều nội dung quan trọng như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyết định giá đất trong một số trường hợp, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cũng như nhiều thủ tục liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất và giải quyết tranh chấp.

Trong thời gian chuyển tiếp, các thủ tục vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi TP.HCM ban hành quy trình mới. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM và trước pháp luật đối với toàn bộ nhiệm vụ được phân cấp, trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện.

TP.HCM bổ sung thêm 26 thẩm quyền cho Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết hồ sơ đất đai. Ảnh: Gia Linh

Theo TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, phân cấp là xu hướng tất yếu trong cải cách hành chính khi quy mô đô thị ngày càng lớn. Khi quyền quyết định được giao xuống cấp gần dân hơn, nhiều thủ tục có thể được xử lý nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi và chi phí phát sinh cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Dẫu vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng phân quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi năng lực của chính quyền cơ sở được nâng lên tương xứng. Đất đai là lĩnh vực có giá trị kinh tế lớn và liên quan đến nhiều bên, vì vậy việc đào tạo cán bộ, chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ và tăng cường kiểm tra, giám sát là điều kiện cần để hạn chế phát sinh sai sót hoặc cách hiểu không thống nhất giữa các địa phương.

Trong bối cảnh TP.HCM đang đặt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc mở rộng thẩm quyền cho cấp xã được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Nếu được triển khai đồng bộ, chính sách không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn mà còn góp phần khơi thông dòng chảy đầu tư, tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản phục hồi bền vững.