Đề xuất giảm áp lực nghĩa vụ tài chính về đất đai cho doanh nghiệp TP.HCM
Gia Linh
23/06/2026 7:00 AM (GMT+7)
Trước bối cảnh thị trường bất động sản và hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh tăng hệ số giá đất (hệ số K) vào thời điểm hiện nay có thể tạo thêm áp lực về chi phí đất đai, làm chậm quá trình phục hồi của doanh nghiệp và thị trường nhà đất TP.HCM.
Trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn về dòng tiền và sức mua của nền kinh tế chưa phục hồi như kỳ vọng, Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị lãnh đạo TP.HCM xem xét giữ hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) ở mức bằng 1 kể từ ngày 1/7/2026.
Theo đơn vị này, dự thảo hệ số K đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường trình thành phố có mức điều chỉnh tăng khá mạnh ở nhiều khu vực. Thậm chí, có nơi hệ số mới cao hơn tới 259% so với đầu năm 2026. Điều này được đánh giá là chưa phù hợp khi bảng giá đất năm 2026 vốn đã được xây dựng trên cơ sở khảo sát giá thị trường.
Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM cho rằng chi phí đất đai là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá thành sản phẩm, chi phí đầu tư và khả năng triển khai dự án. Nếu hệ số K tiếp tục được điều chỉnh tăng, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp sẽ bị đẩy lên, ảnh hưởng đến tiến độ phục hồi của thị trường bất động sản cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.
Lo chi phí đất đai tăng cao, chuyên gia đề xuất TP.HCM giữ hệ số K ở mức 1. Ảnh: Gia Linh
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 129.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong bối cảnh đó, việc tăng chi phí liên quan đến đất đai được cho là sẽ làm suy giảm nguồn lực đầu tư và gia tăng áp lực lên giá nhà ở.
Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM đề xuất áp dụng hệ số K bằng 1 đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Riêng các khu vực có lợi thế đặc biệt như các dự án TOD hoặc khu đô thị thương mại cao cấp có thể xem xét áp dụng hệ số lớn hơn.
TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM cho rằng, bảng giá đất hiện hành tại nhiều nơi đã được điều chỉnh ở mức khá cao. Nếu tiếp tục duy trì tư duy hệ số K luôn lớn hơn 1 sẽ khiến chi phí sử dụng đất tăng mạnh, tác động đến dòng tiền doanh nghiệp và mục tiêu phát triển nhà ở cho người dân.
Theo vị chuyên gia này, TP.HCM cần bám sát dữ liệu giao dịch thực tế để điều chỉnh hệ số K phù hợp theo từng khu vực, thay vì áp dụng đồng loạt. Trước mắt, việc duy trì hệ số K bằng 1 sẽ góp phần giảm áp lực chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo thêm dư địa để thị trường bất động sản phục hồi.
Đơn vị này cũng kiến nghị giữ mức hệ số K hiện tại cho đến khi Luật Đất đai sửa đổi được hoàn thiện trong năm 2026, từ đó có cơ sở xây dựng chính sách phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường.
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