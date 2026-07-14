Đề xuất giữ quyền sở hữu chung cư lâu dài: Thị trường cần sự ổn định để hút dòng tiền

Trong bối cảnh giá đất tại các đô thị lớn liên tục neo ở mức cao, căn hộ chung cư đang trở thành lựa chọn chủ đạo của phần lớn người mua ở thực. Đây cũng là phân khúc được kỳ vọng sẽ giải bài toán nhà ở cho hàng triệu người dân trong nhiều năm tới. Vì vậy, việc sửa đổi các quy định liên quan đến quyền sở hữu căn hộ không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức cầu và niềm tin của thị trường.

Góp ý dự thảo Luật Nhà ở, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị không quy định quyền sở hữu nhà chung cư chấm dứt theo thời hạn sử dụng của công trình. Thay vào đó, Hiệp hội kiến nghị tiếp tục duy trì cơ chế sở hữu lâu dài đối với các căn hộ được xây dựng trên đất ở ổn định lâu dài như quy định hiện hành.

Theo HoREA, việc gắn quyền sở hữu căn hộ với tuổi thọ công trình có thể tạo ra những tác động ngoài mong muốn đối với thị trường bất động sản. Khi quyền tài sản bị giới hạn theo thời gian, người mua có xu hướng dịch chuyển sang các loại hình nhà ở gắn với đất, trong khi căn hộ - vốn là phân khúc được định hướng phát triển mạnh tại các đô thị - sẽ mất dần sức hấp dẫn.

Phân khúc căn hộ chung cư vẫn đang là lựa chọn chủ đạo của phần lớn người mua ở thực. Ảnh: Gia Linh

Hiệp hội cho rằng nếu xu hướng này xảy ra, thị trường có thể đối mặt với tình trạng lệch pha cung - cầu. Nhu cầu đối với đất nền và nhà thấp tầng gia tăng sẽ tiếp tục đẩy mặt bằng giá lên cao, trong khi các dự án căn hộ gặp khó khăn hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Điều này đi ngược với mục tiêu phát triển đô thị theo hướng sử dụng hiệu quả quỹ đất và tăng tỷ lệ nhà ở chung cư tại các thành phố lớn.

Một điểm đáng chú ý trong văn bản góp ý là HoREA đề xuất tiếp tục duy trì hai cơ chế sở hữu song song. Với các dự án trên đất ở ổn định lâu dài, người mua vẫn được sở hữu nhà ở không xác định thời hạn. Trong khi đó, hình thức sở hữu có thời hạn chỉ nên áp dụng đối với các dự án mà các bên có thỏa thuận hoặc những dự án được phát triển trên đất ở có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Theo Hiệp hội, cách tiếp cận này vừa đảm bảo quyền lựa chọn của người dân, vừa mở ra cơ hội phát triển thêm các sản phẩm nhà ở có giá phù hợp hơn, tương tự mô hình căn hộ 99 năm tại một số quốc gia như Singapore.

Bên cạnh đó, HoREA cũng kiến nghị giữ lại các quy định của Luật Nhà ở 2023 về mua bán nhà ở có thời hạn, đồng thời điều chỉnh cách diễn đạt theo hướng giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ “không còn giá trị pháp lý” khi công trình bị phá dỡ, thay vì quy định quyền sở hữu chấm dứt. Theo Hiệp hội, cách quy định này sẽ bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Nhà ở và Luật Đất đai, đồng thời hạn chế những cách hiểu có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi sau giai đoạn trầm lắng, giới chuyên gia cho rằng sự ổn định của chính sách là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của người mua và nhà đầu tư. Với phân khúc căn hộ - vốn đang chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung mới tại các đô thị - một khung pháp lý rõ ràng và ổn định sẽ góp phần duy trì dòng vốn, thúc đẩy giao dịch và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở trong thời gian tới.