Đề xuất mở đường cho doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng sang phân khúc nhà ở giá phù hợp
Gia Linh
28/07/2026 8:00 AM (GMT+7)
Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu khi nhu cầu ở thực ngày càng chiếm ưu thế. Trong góp ý gửi dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tạo cơ chế linh hoạt hơn cho phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp. Nếu được tiếp thu, đây không chỉ là thay đổi về chính sách mà còn có thể mở ra một hướng đầu tư mới cho doanh nghiệp địa ốc.
Thị trường bất động sản cần một phân khúc đủ lớn để thay thế cuộc đua nhà cao cấp
Trong nhiều năm, nguồn cung nhà ở tại các đô thị lớn liên tục lệch về phân khúc trung và cao cấp, trong khi sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân ngày càng khan hiếm. Điều này khiến thị trường xuất hiện khoảng trống lớn giữa nhu cầu thực và nguồn cung.
Từ thực tế đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng việc phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp cần được xem là một định hướng dài hạn thay vì chỉ là giải pháp ngắn hạn. Hiệp hội đề xuất không áp dụng cơ chế khống chế lợi nhuận định mức đối với doanh nghiệp, mà cho phép chủ đầu tư chủ động xác định chi phí và lợi nhuận trong phạm vi khung giá do địa phương ban hành.
Theo HoREA, cách tiếp cận này sẽ tạo động lực để doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, tối ưu chi phí xây dựng nhằm duy trì lợi nhuận mà vẫn cung cấp sản phẩm với mức giá phù hợp cho thị trường.
Một điểm đáng chú ý khác là Hiệp hội nhấn mạnh Nhà nước chỉ đóng vai trò xây dựng cơ chế và chính sách ưu đãi, không bắt buộc doanh nghiệp phải tham gia phát triển phân khúc này. Quyết định đầu tư vẫn thuộc về doanh nghiệp trên cơ sở chiến lược kinh doanh và hiệu quả tài chính.
Cách tiếp cận này được đánh giá sẽ giúp thị trường vận hành theo cơ chế cạnh tranh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các chương trình hỗ trợ từ ngân sách.
Doanh nghiệp bất động sản được khuyến nghị chuyển từ "bán giá cao" sang đáp ứng nhu cầu thực
Không chỉ kiến nghị hoàn thiện chính sách, HoREA còn gửi thông điệp khá rõ ràng tới cộng đồng doanh nghiệp bất động sản. Theo Hiệp hội, thay vì tiếp tục tập trung vào phân khúc cao cấp vốn có quy mô khách hàng hạn chế, doanh nghiệp nên chủ động chuyển dịch sang các dự án đáp ứng nhu cầu thực của người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp đô thị. Đây là nhóm khách hàng có quy mô lớn và được kỳ vọng sẽ tạo ra sức cầu bền vững trong nhiều năm tới.
Để minh chứng cho hướng đi này, HoREA dẫn thực tế một số doanh nghiệp đã theo đuổi chiến lược phát triển nhà ở giá phù hợp từ nhiều năm trước. Trong đó, Nam Long với dòng sản phẩm EHome hay Công ty Lê Thành với các dự án cho thuê dài hạn được xem là những mô hình đã chứng minh khả năng phát triển hiệu quả bằng nguồn lực của doanh nghiệp tư nhân.
Đáng chú ý, HoREA cũng đề xuất UBND cấp tỉnh ban hành khung giá tối đa đối với nhà ở thương mại giá phù hợp, trong khi doanh nghiệp được chủ động xây dựng phương án kinh doanh bên trong khung giá đó. Theo Hiệp hội, cơ chế này vừa tạo hành lang kiểm soát giá bán, vừa khuyến khích doanh nghiệp cạnh tranh bằng năng lực quản trị và tối ưu chi phí thay vì chỉ dựa vào lợi nhuận cao.
Nếu các kiến nghị được đưa vào Luật Nhà ở (sửa đổi), thị trường có thể hình thành một phân khúc phát triển theo hướng bền vững hơn, nơi doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận thông qua quy mô và hiệu quả vận hành, còn người dân có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính. Trong bối cảnh nhu cầu ở thực vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đây được xem là một trong những định hướng có thể tạo ra thay đổi đáng kể đối với cấu trúc thị trường bất động sản trong những năm tới.
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