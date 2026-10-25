Nguồn cung nhà ở lệch phân khúc, người mua thực khó tiếp cận

Thị trường bất động sản TP.HCM đang đối mặt với bài toán không chỉ là tăng nguồn cung, mà còn phải đưa sản phẩm đến đúng nhóm khách hàng có nhu cầu. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất bổ sung chính sách phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp.

Đây được xem là hướng tiếp cận đáng chú ý trong bối cảnh nhà ở xã hội chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu, còn mặt bằng giá nhà thương mại vẫn là rào cản lớn đối với nhiều hộ gia đình đô thị.



Theo HoREA, cơ cấu sản phẩm trên thị trường bất động sản vẫn tồn tại tình trạng mất cân đối khi nguồn cung tập trung vào nhà ở cao cấp, trung - cao cấp, trong khi nhà ở xã hội và nhà cho thuê giá phù hợp còn thiếu.

Dẫn báo cáo của UBND TP.HCM, HoREA cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, căn hộ chung cư chiếm 73,6% số căn đủ điều kiện huy động vốn. Tuy nhiên, phân khúc trung cấp chỉ chiếm 7,1% và chưa có phân khúc nhà ở bình dân.

Nguồn cung nhà ở TP.HCM vẫn nghiêng về phân khúc cao cấp. Ảnh: Gia Linh

Thực trạng này cho thấy việc gia tăng nguồn cung chưa đồng nghĩa với việc người dân dễ dàng mua được nhà. Khi phần lớn sản phẩm mới nằm ngoài khả năng tài chính của số đông, thị trường có thể tiếp tục gặp khó trong việc chuyển hóa nhu cầu thành giao dịch thực tế.

HoREA cũng nhận định giá nhà có xu hướng giảm là tín hiệu tích cực, nhưng sức mua và tổng cầu suy yếu lại là vấn đề đáng lo ngại. Theo hiệp hội, giá nhà trên thị trường sơ cấp do chủ đầu tư bán ra chỉ giảm khoảng trên dưới 5%. Trong khi đó, ở thị trường thứ cấp, một số sản phẩm được nhà đầu tư rao bán cắt lỗ giảm tới 20-30% nhưng vẫn khó tìm người mua.

Diễn biến này phản ánh khoảng cách giữa giá bán và khả năng chi trả của khách hàng, đồng thời cho thấy thanh khoản không chỉ phụ thuộc vào mức giá niêm yết mà còn liên quan đến khả năng tiếp cận vốn và mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu thực.

Từ thực tế trên, HoREA cho rằng bên cạnh phát triển nhà ở xã hội, thị trường cần có thêm phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là nhóm sản phẩm hướng đến những người có thu nhập đủ để mua nhà thương mại nhưng không đáp ứng điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Theo phân tích của hiệp hội, có những người độc thân thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng, vợ chồng có tổng thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng hoặc người nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập trên 35 triệu đồng/tháng không thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo các ngưỡng thu nhập được nêu trong văn bản. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này vẫn khó tìm được nhà thương mại phù hợp với khả năng tài chính.

Khoảng trống đó đặt ra yêu cầu tái cơ cấu nguồn cung, thay vì chỉ tập trung vào số lượng dự án được triển khai. Nếu không có thêm sản phẩm ở khoảng giá phù hợp, nhu cầu nhà ở của một bộ phận lớn người dân sẽ tiếp tục bị bỏ ngỏ.

HoREA kiến nghị cơ chế riêng, mở đường cho nhà ở giá phù hợp

Để giải quyết bài toán trên, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ xem xét trình Quốc hội bổ sung vào dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi cơ chế, chính sách phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình, thu nhập thấp.

Theo đề xuất, HĐND cấp tỉnh được giao thẩm quyền quy định cơ chế phát triển phân khúc này, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Cách tiếp cận này nhằm tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp, đồng thời đáp ứng nhóm khách hàng không thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

HoREA ước tính đơn giá nhà ở thương mại giá phù hợp có thể dao động từ 25-30 triệu đồng/m² tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa đến 60-70 triệu đồng/m² tại các đô thị lớn, tùy đặc điểm từng địa phương.

Đây là mức giá do hiệp hội đề xuất tính toán, không phải mặt bằng giá đã được cơ quan chức năng phê duyệt hay mức giá áp dụng chung cho thị trường. Tuy nhiên, đề xuất cho thấy định hướng hình thành một phân khúc nằm giữa nhà ở xã hội và nhà thương mại cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở nhưng hạn chế về tài chính.

HoREA còn đề xuất cho phép người mua, mua trả góp nhà ở thương mại giá phù hợp được tiếp cận gói tín dụng 153.000 tỉ đồng với lãi suất hợp lý. Ảnh: Gia Linh

Không chỉ kiến nghị cơ chế phát triển sản phẩm, HoREA còn đề xuất cho phép người mua, mua trả góp nhà ở thương mại giá phù hợp được tiếp cận gói tín dụng 153.000 tỉ đồng với lãi suất hợp lý, thấp hơn khoảng 1,5-2 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng Big 4. Cơ chế này được đề xuất tương tự chính sách dành cho người mua nhà ở xã hội và một số nhóm đối tượng liên quan.

Theo hiệp hội, việc mở rộng đối tượng tiếp cận vốn sẽ góp phần hỗ trợ người mua nhà, đồng thời tạo thêm lực cầu cho thị trường. Bên cạnh đó, HoREA kiến nghị xem xét không tính dư nợ của các khoản vay thuộc dự án nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà ở cho thuê vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, trên cơ sở phân loại rủi ro đối với từng loại dự án.