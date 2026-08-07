Đề xuất mới về chung cư: 'Cú hích' cho chu kỳ tái đầu tư bất động sản đô thị?

Thị trường bất động sản TP.HCM đang đứng trước nghịch lý: nhu cầu nhà ở vẫn lớn nhưng quỹ đất phát triển dự án mới ngày càng thu hẹp. Những khu đất sạch đủ điều kiện triển khai dự án trong nội đô không còn nhiều, trong khi quá trình mở rộng đô thị về vùng ven đòi hỏi thời gian và nguồn lực đầu tư hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, cải tạo các khu chung cư cũ được nhiều chuyên gia xem là một trong những hướng bổ sung nguồn cung nhà ở bền vững. Thay vì tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới, việc tái thiết các khu dân cư hiện hữu không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn tận dụng hệ thống hạ tầng đã được đầu tư.

Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực nhiều năm qua phát triển chậm hơn kỳ vọng. Theo số liệu được HoREA dẫn từ Bộ Xây dựng, cả nước hiện có khoảng 2.500 khu chung cư cũ, trong đó gần 200 công trình thuộc diện nguy hiểm cấp D. Riêng TP.HCM có 474 khu chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975 nhưng tiến độ cải tạo còn hạn chế.

Không ít dự án mất nhiều năm vẫn chưa thể triển khai do vướng khâu bồi thường, lựa chọn nhà đầu tư hoặc thiếu sự đồng thuận giữa các chủ sở hữu. Điều này khiến nhiều khu "đất vàng" ngay trung tâm thành phố chưa được khai thác hiệu quả, trong khi nguồn cung căn hộ mới liên tục suy giảm trong vài năm gần đây.

Khi các khu chung cư xuống cấp có cơ chế tái phát triển rõ ràng, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận quỹ đất đã có hạ tầng hoàn chỉnh, giúp thị trường bất động sản bổ sung thêm nguồn cung. Ảnh: Gia Linh

Trong văn bản góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), HoREA cho rằng cần quy định "thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình" đối với các chung cư xây mới, thay vì sử dụng khái niệm "sở hữu nhà chung cư có thời hạn". Theo Hiệp hội, cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW và tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho việc xây dựng lại chung cư khi công trình hết niên hạn.

Điểm đáng chú ý là HoREA đề xuất ngay từ khi dự án được hình thành, quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với việc tái thiết công trình trong tương lai cần được xác lập rõ. Khi chung cư hết thời hạn sử dụng, cư dân có thể tiếp tục tham gia xây dựng lại dự án thông qua việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp không đủ khả năng hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, Nhà nước sẽ tổ chức triển khai, đồng thời thực hiện bồi thường và tái định cư theo quy định.

Theo HoREA, cơ chế này không chỉ giúp tháo gỡ bài toán cải tạo chung cư cũ mà còn giảm áp lực ngân sách trong dài hạn, bởi Nhà nước sẽ không phải gánh toàn bộ chi phí cho quá trình tái thiết như hiện nay.

Ở góc độ thị trường, việc hoàn thiện hành lang pháp lý cũng được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ đầu tư mới cho bất động sản nội đô. Khi các khu chung cư xuống cấp có cơ chế tái phát triển rõ ràng, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận quỹ đất đã có hạ tầng hoàn chỉnh, trong khi thị trường được bổ sung thêm nguồn cung ngay tại khu vực trung tâm thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các dự án mở rộng ra vùng ven.

HoREA nhận định, cùng với các giải pháp xử lý dự án tồn đọng, phát triển nhà ở giá phù hợp và khuyến khích nhà ở cho thuê được nêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW, việc hoàn thiện cơ chế đối với chung cư xây mới có thể tạo thêm động lực để thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch và bền vững hơn trong giai đoạn tới.