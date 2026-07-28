Đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng: Thêm cơ hội an cư cho người lao động TP.HCM

Giữa bối cảnh giá nhà tại TP.HCM liên tục neo ở mức cao, giấc mơ an cư của nhiều gia đình trẻ và người lao động ngày càng trở nên xa vời. Việc TP.HCM đề xuất nâng mức trần thu nhập để được mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng/tháng được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho nhiều người dân có nhu cầu ở thực.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM dự thảo sửa đổi Quyết định số 14/2026 theo hướng điều chỉnh điều kiện thu nhập của người mua nhà ở xã hội, nhằm phù hợp với Nghị định số 136/2026 của Chính phủ và mức sống thực tế tại thành phố.

Theo đề xuất, TP.HCM xem xét áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập 1,1 hoặc 1,2. Với phương án cao nhất, người độc thân có thu nhập tối đa 30 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 42 triệu đồng/tháng và tổng thu nhập của hai vợ chồng được nâng lên 60 triệu đồng/tháng.

Nếu áp dụng hệ số 1,1, mức thu nhập tối đa của vợ chồng sẽ là 55 triệu đồng/tháng, người độc thân không quá 27,5 triệu đồng/tháng và người độc thân nuôi con nhỏ không quá 38,5 triệu đồng/tháng.

TP.HCM đang đề xuất nâng mức trần thu nhập của vợ chồng được mua nhà ở xã hội từ 54 triệu đồng lên 60 triệu đồng/tháng. Ảnh: Gia Linh

Ngoài điều kiện về thu nhập, dự thảo cũng đề xuất ưu tiên các hộ gia đình có từ ba người phụ thuộc trở lên được lựa chọn căn hộ diện tích lớn hoặc có từ hai phòng ngủ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của gia đình đông người.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, mức thu nhập bình quân của người dân thành phố hiện cao hơn mặt bằng chung cả nước nên việc điều chỉnh điều kiện mua nhà ở xã hội là cần thiết để phù hợp với thực tế.

Trong vài năm gần đây, giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng, trong khi nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm. Không ít gia đình có tổng thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng mỗi tháng vẫn gặp khó khi muốn mua căn hộ thương mại vì áp lực vay vốn và chi phí sinh hoạt.

Nếu đề xuất được thông qua, nhóm lao động có thu nhập ổn định như giáo viên, kỹ sư, nhân viên văn phòng, công chức hay các cặp vợ chồng trẻ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội thay vì phải tiếp tục thuê nhà hoặc chấp nhận mua nhà ở xa trung tâm.

Động thái này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tăng lực cầu ở phân khúc nhà ở xã hội, giảm áp lực cho thị trường căn hộ thương mại giá trung cấp - phân khúc đang ngày càng ít sản phẩm mới tại TP.HCM.

Theo cơ quan chức năng, mức thu nhập bình quân của người dân thành phố hiện cao hơn mặt bằng chung cả nước nên việc điều chỉnh điều kiện mua nhà ở xã hội là cần thiết để phù hợp với thực tế. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, Sở Xây dựng TP.HCM cũng lưu ý việc mở rộng điều kiện thu nhập cần đi kèm cơ chế xét duyệt chặt chẽ. Theo cơ quan này, một số quy định hiện hành còn chưa thống nhất với Nghị định số 136/2026, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau khi xác nhận thu nhập và xét duyệt hồ sơ.

Bên cạnh đó, nếu mở rộng diện thụ hưởng quá lớn nhưng nguồn cung nhà ở xã hội chưa tăng tương ứng, nguy cơ xảy ra cạnh tranh giữa nhóm thu nhập trung bình với những người thực sự khó khăn là điều cần được tính đến.

Trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, việc điều chỉnh điều kiện thu nhập được xem là bước đi nhằm đưa chính sách đến gần hơn với thực tế. Tuy nhiên, để nhiều người dân có thể mua được nhà, giới chuyên gia cho rằng điều quan trọng không chỉ là nới điều kiện tiếp cận mà còn phải tăng nhanh nguồn cung và rút ngắn thời gian triển khai các dự án nhà ở xã hội.