Đề xuất thêm mô hình sở hữu mới, đáp ứng giấc mơ an cư cho người lao động TP.HCM

Thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn phục hồi nhưng bài toán mất cân đối cung - cầu vẫn chưa được giải quyết. Nguồn hàng mới chủ yếu thuộc phân khúc trung và cao cấp, trong khi căn hộ vừa túi tiền ngày càng hiếm. Chi phí đất đai, vốn và thủ tục pháp lý tăng cao khiến giá bán nhà ở liên tục neo ở mức cao, vượt khả năng chi trả của nhiều người dân.

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp cho rằng ngoài việc tháo gỡ thủ tục đầu tư, thị trường cần thêm các mô hình phát triển mới để đa dạng hóa sản phẩm và giảm áp lực chi phí.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai 2024 theo hướng bổ sung loại hình đất ở sử dụng có thời hạn.

Theo HoREA, hiện Luật Đất đai chỉ quy định đất ở sử dụng ổn định lâu dài. Trong khi đó, Luật Nhà ở 2023 đã cho phép mua bán nhà ở theo thời hạn thỏa thuận giữa các bên. Người mua được sở hữu nhà trong một khoảng thời gian nhất định và hoàn trả lại cho bên bán khi hết thời hạn.

Việc bổ sung loại hình đất ở có thời hạn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện phát triển thêm những sản phẩm nhà ở với chi phí thấp hơn. Ảnh: Gia Linh

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho rằng việc hai đạo luật chưa thống nhất đang tạo ra khoảng trống pháp lý, khiến mô hình này chưa thể triển khai hiệu quả trên thực tế.

Từ đó, HoREA đề xuất bổ sung thêm loại hình đất ở có thời hạn bên cạnh đất ở sử dụng lâu dài. Theo Hiệp hội, điều này không chỉ giúp đồng bộ hệ thống pháp luật mà còn tạo thêm công cụ để Nhà nước quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Đề xuất trên cũng được kỳ vọng tạo thêm một phân khúc mới trên thị trường. Theo giới phân tích, nếu chi phí quyền sử dụng đất giảm, doanh nghiệp sẽ có điều kiện phát triển các dự án có giá bán thấp hơn, phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực thay vì đầu tư tích sản.

Đối với TP.HCM, nơi quỹ đất phát triển dự án ngày càng hạn chế và mặt bằng giá nhà liên tục tăng trong nhiều năm qua, đây có thể là một hướng đi giúp thị trường đa dạng hóa nguồn cung. Thay vì chỉ có lựa chọn sở hữu lâu dài, người dân sẽ có thêm sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng trong từng giai đoạn của cuộc sống.

HoREA dẫn kinh nghiệm của Singapore, nơi phần lớn quỹ đất thuộc sở hữu Nhà nước và nhiều dự án nhà ở được phát triển theo hình thức sở hữu 99 năm. Sau khi hết thời hạn, Nhà nước có điều kiện thu hồi để tái quy hoạch, chỉnh trang đô thị và sử dụng quỹ đất hiệu quả hơn.

Bên cạnh kiến nghị về đất ở có thời hạn, HoREA cũng đề xuất sửa đổi cách tính thời hạn sử dụng đất đối với các dự án bất động sản.

Theo đó, thời hạn sử dụng đất không chỉ tính từ thời điểm giao hoặc cho thuê đất mà có thể tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án, gia hạn sử dụng đất, chuyển đổi hình thức sử dụng đất hoặc ban hành quyết định xử lý vi phạm về đất đai.

Theo Hiệp hội, quy định hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án chỉ được khai thác phần thời gian còn lại, làm giảm sức hấp dẫn của hoạt động M&A. Nếu được điều chỉnh, nhiều dự án đang chậm triển khai tại TP.HCM sẽ có cơ hội được tái khởi động, góp phần bổ sung nguồn cung và tăng hiệu quả sử dụng quỹ đất.