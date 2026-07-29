Đề xuất xây dựng Đô thị du lịch ven biển 18 tỷ USD ở Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa nghe báo cáo ý tưởng đề xuất đầu tư dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới tại khu vực Bắc Cái Bầu (khu kinh tế Vân Đồn) vào ngày 28/7 vừa qua.

UBND tỉnh Quảng Ninh nghe báo cáo ý tưởng đề xuất đầu tư Dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới tại khu vực Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: QMG

Dự án do liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty CP Tập đoàn HDMON, Quỹ Vanté Capital Fund 1, CIIC Group PTE Ltd. và China Construction Corporation Ltd. đề xuất nghiên cứu.

Với quy mô khoảng 5.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 18 tỷ USD, đây được đánh giá là một trong những ý tưởng đầu tư có quy mô "khủng" nhất từ trước đến nay tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Dự án hướng tới hình thành mô hình đô thị kết hợp giữa du lịch, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Theo đó, dự án được định hướng chia thành 5 phân khu chức năng chính: Trung tâm đô thị - du lịch hàng hải; khu đô thị nghỉ dưỡng; khu dịch vụ du lịch cảng biển; khu đô thị y học và công nghệ trong khu vực thương mại tự do; khu bảo tồn rừng và văn hóa

Không dừng lại ở một khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, dự án còn hướng tới hình thành một cực phát triển mới với hệ sinh thái kinh tế hiện đại, kết hợp giữa kinh tế biển, dịch vụ, công nghệ cao, y học và đổi mới sáng tạo. Việc triển khai dự án sẽ hiện thực hóa định hướng phát triển khu vực Bắc Cái Bầu theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tạo động lực bứt phá mới cho Vân Đồn.

Một khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Cổng thông tin đặc khu Vân Đồn

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về tính khả thi của ý tưởng: sự phù hợp với các quy hoạch phê duyệt; phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu Bắc Cái Bầu; hiện trạng sử dụng đất, rừng, mặt nước; các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Các quy trình, thủ tục pháp lý, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, lộ trình triển khai dự án cũng được làm rõ.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, Vân Đồn đang đứng trước thời cơ phát triển mới với định hướng xây dựng trở thành đặc khu kinh tế hiện đại, thông minh, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và vùng Đông Bắc.

Do đó, các ý tưởng đầu tư cần mang tính đột phá nhằm khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh quốc tế. Đồng thời phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt

Tỉnh Quảng Ninh thống nhất cho phép liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất để UBND tỉnh xem xét, thẩm định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, quỹ đất và hạ tầng kết nối để dự án có thể triển khai nhanh chóng, hiệu quả ngay sau khi được phê duyệt.