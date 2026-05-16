Màn trình diễn drone ánh sáng kết hợp bắn pháo hoa tầm cao hấp dẫn. Clip: Kiều Hải

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 mở màn với “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Theo kế hoạch, chương trình Mùa du lịch năm nay diễn ra từ ngày 9/5 đến 17/5/2026, nhằm triển khai các định hướng phát triển du lịch và phát huy giá trị văn hóa con người Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030. Thông qua chuỗi sự kiện, tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng tạo cú hích cho ngành du lịch, thu hút du khách, doanh nghiệp lữ hành và các nhà đầu tư đến với địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2026. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Thông qua chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”, Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 không chỉ là sự kiện quảng bá du lịch đơn thuần mà còn truyền đi thông điệp về khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành điểm đến du lịch xanh, thân thiện, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Ông Dương Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hà Thanh

Tỉnh hướng tới phát huy hài hòa các giá trị thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người xứ Trà; lấy văn hóa trà, hệ sinh thái hồ, rừng, di tích lịch sử cách mạng cùng bản sắc cộng đồng các dân tộc làm nền tảng tạo nên sức hút riêng có.

Đồng thời, Thái Nguyên xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống Nhân dân. Một trong những thông điệp nổi bật được nhấn mạnh là mỗi người dân sẽ trở thành một “đại sứ du lịch”, cùng chung tay xây dựng hình ảnh Thái Nguyên an toàn, văn minh, mến khách và ngày càng hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

Điểm nhấn của mùa du lịch năm nay là chương trình nghệ thuật khai mạc mang tên “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây”, diễn ra từ 19h30 đến 22h15 ngày 15/5 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống vùng Việt Bắc.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình khai mạc. Ảnh: Hà Thanh

Không chỉ là đêm nghệ thuật, lễ khai mạc còn có nhiều hoạt động quy mô lớn, giàu tính trải nghiệm. Đáng chú ý là màn trình diễn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp, trình diễn drone ánh sáng. Chương trình cũng đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam với màn nhảy sạp quy tụ 1.000 đôi sạp và hơn 15.000 nghệ nhân, diễn viên, người dân, du khách tham gia.

Màn nhảy sạp đặc sắc quy tụ 1.000 đôi sạp. Ảnh: Hà Thanh

Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên cùng nhiều đài địa phương trong cả nước; đồng thời livestream trên các nền tảng số nhằm lan tỏa rộng rãi hình ảnh du lịch Thái Nguyên tới đông đảo công chúng.

Trình diễn drone ánh sáng. Ảnh: Hà Thanh

Thái Nguyên tạo điểm nhấn du lịch từ văn hóa trà, hồ núi và bản sắc Việt Bắc

Song song với lễ khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc cũng được tổ chức xuyên suốt trong khuôn khổ mùa du lịch. Tại Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, chương trình trình diễn Jet Ski mở rộng năm 2026 sẽ mang đến không khí sôi động với khoảng 20 mô tô nước và 20 xuồng cao su biểu diễn các kỹ thuật flyboard, lướt ván, dù bay trên mặt hồ. Những màn trình diễn hiện đại, giàu cảm xúc được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách trẻ và du khách yêu thích trải nghiệm thể thao ngoài trời.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa du lịch năm nay là việc mở rộng không gian tổ chức sự kiện gắn với các danh thắng nổi tiếng của vùng Việt Bắc. Chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” sẽ diễn ra tối 16/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghệ nhân dân gian. Chương trình sẽ tái hiện không gian văn hóa truyền thống thông qua hát múa nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng và nghệ thuật sân khấu hóa dân gian, góp phần quảng bá chiều sâu văn hóa bản địa.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trong khuôn khổ chương trình nhiều giải thể thao quy mô lớn cũng được tổ chức nhằm tạo sức hút cho mùa du lịch. Trong đó, giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” dự kiến thu hút hơn 700 vận động viên tham gia trên cung đường quanh khu danh thắng hồ Ba Bể. Giải đấu không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng mà còn góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của khu vực.

Tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Gala Xiếc “Sắc màu tuổi thơ giữa miền trà biếc” do Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn sẽ mang tới nhiều tiết mục hấp dẫn dành cho thiếu nhi và các gia đình. Chương trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm văn hóa giải trí phục vụ người dân và du khách trong dịp cao điểm du lịch hè.

Năm nay, tỉnh Thái Nguyên cũng đẩy mạnh quảng bá du lịch trên nền tảng số thông qua Cuộc thi sáng tác video clip “Hành trình khám phá Thái Nguyên”. Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã thu hút 325 tác phẩm tham gia, trong đó 178 tác phẩm tiêu biểu được đăng tải chính thức trên fanpage của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên. Các video quảng bá về cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa trà và điểm đến du lịch của địa phương đã thu hút hàng chục triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Không chỉ tập trung vào du lịch, Thái Nguyên còn kết hợp tổ chức nhiều sự kiện thể thao cấp quốc gia trong dịp này. Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 27/5 quy tụ 6 đội bóng hàng đầu cả nước như Hà Nội I, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T hay TP Hồ Chí Minh. Việc đăng cai giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế của Thái Nguyên trong tổ chức các sự kiện thể thao lớn của khu vực và cả nước.

Ngoài ra, trong thời gian tới, tỉnh còn tổ chức Giải điền kinh quốc gia U18 cùng các trận đấu sân nhà của Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, tạo chuỗi hoạt động liên hoàn giữa du lịch, văn hóa và thể thao.

