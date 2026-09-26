Đêm hội “Trăng xưa – Gợi ký ức” thắp sáng tuổi thơ phường Bắc Kạn

Đêm 25/9, tại Phố đi bộ sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, Chương trình Đêm hội “Trăng xưa – Gọi ký ức” đã thu hút đông đảo người dân địa phương và các em thiếu niên, nhi đồng chung vui trong ngày Tết Thiếu nhi năm 2026.

Múa lân tại Chương trình "Trăng xưa - Gọi ký ức" của phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên đêm rằm Trung thu. Ảnh: Chiến Hoàng

Ngay từ đầu chương trình, nhịp trống lân rộn ràng từ Đoàn lân Công Chính Đường và Đại đoàn lân thiếu nhi hòa cùng những bước nhảy sôi động đã khuấy động không khí Phố đi bộ sông Cầu; giai điệu trong trẻo của liên khúc “Em mơ gặp Bác Hồ - Cùng nhau ta đi lên” đã đưa khán giả trở về với những hình ảnh thân thương, quen thuộc với ánh trăng sáng, tiếng trống hội và niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ.

Các cháu thiếu nhi của phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên biểu diễn văn nghệ tại Đêm hội “Trăng xưa – Gợi ký ức". Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Phan Đình Huy, Phó Chủ tịch UBND Phường Bắc Kạn cho biết, Chương trình “Trăng xưa – Gợi ký ức” không chỉ tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu năm 2026 mà còn góp phần nâng niu, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đẹp đẽ.

Phần trao giải của Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn cho các đội thị tại đêm hội “Trăng xưa – Gợi ký ức”. Ảnh: Chiến Hoàng

Mô hình đèn Trung thu thỏ ngọc của phường Bắc Kạn giành giải Nhì cấp tỉnh. Ảnh: Hạ An

Các cháu thiếu nhi phường Bắc Kạn hào hứng rước đèn trong đêm hội "Trăng xưa - Gợi ký ức". Ảnh: Chiến Hoàng

Một trong những điểm nhấn lắng đọng nhất của đêm hội là Cuộc thi Trang trí đèn Trung thu truyền thống và Trưng bày mâm cỗ Trung thu năm 2026. Cuộc thi thu hút sự tham gia hào hứng của 19 đội thi đến từ 16 tổ dân phố và 3 trường học trên địa bàn phường.

Em Bùi Thảo Nhi, lớp 7A4, trường Tiểu học và THCS Bắc Kạn chia sẻ, em rất vui khi tham gia Tết trung thu do phường tổ chức. Em tham gia thuyết trình cho mâm cỗ và trang trí đèn của trường, ngoài ra em còn tham gia hát, múa tại chương trình nghệ thuật. Qua chương trình giúp em hiểu thêm được nhiều điều mới mẻ, kỹ năng thuyết trình cũng được trau dồi.

Em Bùi Thảo Nhi, lớp 7A4, trường Tiểu học và THCS Bắc Kạn khi chia sẻ về chuỗi hoạt động trong ngày Tết Thiếu nhi. Ảnh: Hạ An

"Em mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình bổ ích như đêm hội "Trăng xưa - Gợi ký ức" hôm nay để chúng em được vui chơi, trải nghiệm và được thực hành, trau dồi kỹ năng cho bản thân", Thảo Nhi cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên dự Chương trình “Trăng xưa – Gợi ký ức”. Ảnh: Hạ An

Mỗi mâm cỗ, mỗi chiếc đèn Trung thu là một câu chuyện tình cảm được gửi gắm. Có những nét vẽ giản dị gợi nhớ về mùa trăng xưa cổ truyền, có những ý tưởng bài trí sáng tạo đầy mới mẻ, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng: chăm lo cho thế hệ mầm non, mang đến cho các em một mùa trăng rực rỡ và đầm ấm.

Các cháu thiếu nhi phường Bắc Kạn thích thu với các tiết mục văn nghệ tại đêm hội “Trăng xưa – Gợi ký ức”. Ảnh: Chiến Hoàng

Hoạt cảnh tại đêm hội “Trăng xưa – Gợi ký ức” được nhiều em thiếu niên, nhi đồng phường Bắc Kạn thích thú. Ảnh: Hạ An

Nhằm ghi nhận sự tâm huyết và đầu tư công phu của các tập thể, Ban Tổ chức đã tiến hành chấm giải và trao thưởng công khai, gồm: 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba và 15 Giải Khuyến khích trong sự reo hò, chúc mừng của Nhân dân và các cháu thiếu niên, nhi đồng. Điều đọng lại lớn nhất của Đêm hội “Trăng xưa – Gợi ký ức" chính là tinh thần đoàn kết và không gian, không khí Trung thu đậm đà bản sắc dân tộc.

Mâm cỗ, thứ không thể thiếu trong đêm hội "Trăng xưa - Gợi ký ức". Ảnh: Hạ An

Thiếu niên, nhi đồng phường Bắc Kạn hào hứng nhận quà từ Ban Tổ chức chương trình. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Bùi Minh Vân, tổ 3, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tôi tranh thủ đưa cháu tham gia chương trình trung thu do phường, tổ dân phố tổ chức. Cho cháu được vui chơi, hiểu biết thêm, gắn kết bà cháu, gắn kết thế hệ. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa và có nhiều nội dung đặc sắc.

Bà Bùi Minh Vân, tổ 3, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên cùng cháu tham gia đêm hội “Trăng xưa – Gợi ký ức”. Ảnh: Hạ An

Sau phần trao giải đầy cảm xúc, đêm hội tiếp tục sôi nổi và mãn nhãn với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Ký ức trăng rằm”. Những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng hòa quyện cùng sắc màu lung linh của đèn hoa đã nối dài mạch cảm xúc, tiếp tục kể câu chuyện về mùa trăng thân thương bằng âm nhạc.

Biểu diễn nghệ thuật tại đêm hội “Trăng xưa – Gợi ký ức” của phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hạ An

Được biết, chuỗi hoạt động đón Tết Trung thu năm 2026 của phường Bắc Kạn đã được khởi động từ đêm 24/9 tại Phố đi bộ sông Cầu với chương trình “Trăng nguyện ước - Thắp sáng yêu thương”.

Chuỗi sự kiện không chỉ đem đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu trọn vẹn, ngập tràn niềm vui mà còn thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, làm sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đất, con người Bắc Kạn.