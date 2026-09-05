“Đêm trắng” trước ngày tựu trường của trẻ vùng cao ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

“Đêm trắng” ngày tựu trường

Thôn Nà Loồm, xã Phong Quang của tỉnh Thái Nguyên hôm nay sớm lửa, gà mới gáy lần hai người lớn trong nhà đã lục tục dậy nhóm bếp nấu cơm. Sương vẫn trải dày trên những sườn núi, đám trẻ cũng theo người lớn mà thức dậy, háo hức chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Một góc thôn Nà Loồm, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Chừng 5h sáng, việc ăn uống gần như đã tươm tất. Con đường từ thôn xuống trung tâm xã tiếng xe đưa trẻ đến trường cũng đã mau, thưa vọng lại. Lâu rồi Nà Loồm mới lại có không khí nhộn nhịp, phấn khởi đến vậy.

Ông Bàn Phú Minh, trú thôn Nà Loồm bảo, Người già thì mất ngủ vì lo chuẩn bị cho con cháu đến trường, trẻ con háo hức cũng không ngủ, chỉ mong trời mau sáng để được đến trường, gặp bạn bè, gặp thầy cô giáo.

Ông Bàn Phú Minh, thôn Nà Loồm, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên dậy nấu cơm từ lúc gà mới gáy lần hai để kịp cho các cháu đến trường ngày Khai giảng. Ảnh: Chiến Hoàng

“Nhà tôi xa trường, sáng nay con gái tôi đưa các cháu đi khai giảng, tôi thì bếp núc phụ giúp con. Trên này có điểm trường nhưng là lớp ghép thôi, học hết lớp 2 là phải xuống trung tâm xã để học rồi. Cũng may được Đảng, Nhà nước quan tâm, trường bữa ăn bán trú, có phòng nội trú nên chúng tôi cũng đỡ được phần nào”, ông Minh bộc bạch.

Giống như ông Minh, chị Bàn Thị Liên, cùng thôn Nà Loồm cho biết, gia đình tôi hôm nay đã phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho con ăn uống, đưa con đi khai giảng. Đường ở đây đi lại khó khăn lắm. Cách trường những 13km, vì đó mà luôn phải có một người ở nhà chuyên đưa đón các cháu đi học. Trên núi cao vừa sương vừa lạnh nhưng phải cố gắng thôi.

Chị Bàn Thị Liên, thôn Nà Loồm, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên nói về việc dậy sớm đưa con đến trường ngày khai giảng. Ảnh: Chiến Hoàng

“Nhà tôi một cháu học ở trường chính dưới trung tâm xã, một cháu học lớp ghép trên điểm trường Nà Loồm, tôi cứ phải chạy đi chạy lại không cả có thời gian để đi làm. Vào mùa đông, đường không chỉ bị sương muối che phủ mà còn ẩm ướt, trơn trượt rất nguy hiểm”, chị Liên cho biết thêm.

Vượt khó vì một tương lai tươi đẹp

Chị Triệu Thị Tít, thôn Lủng Lầu của xã Phong Quang chia sẻ: "Từ thôn xuống đến trường của con đang học phải gần 20km, đường rất khó đi. Hôm nay, tôi cũng đã dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cho các cháu, 5 giờ đã phải gọi các cháu dậy ăn sáng để đến trường".

chị Triệu Thị Tít, thôn Lủng Lầu của xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về khó khăn của thôn Lủng Lầu. Ảnh: Chiến Hoàng

“Từ nhà tôi đến trường con tôi đang học phải đi qua 3 con suối, trong đó có 2 đoạn suối chưa có cầu phải đi qua nước. Hôm nay, thời tiết đẹp không sao chứ vào ngày mưa, các phụ huynh không cả dám đưa con đến trường. Thôn Lủng Lầu khó khăn lắm, điện không có, sóng điện thoại cũng không.

Năm trước, nhiều hôm con được nghỉ, nhưng vì không có sóng điện thoại nên không biết để đón con. Các con đành phải tự đi bộ gần 20km để về nhà. Thương lắm, nhưng không biết làm thế nào được. Chúng tôi rất mong Nhà nước sớm kéo điện, dựng cột phát sóng để chúng tôi thuận lợi hơn trong việc thông tin liên lạc cũng như phát triển kinh tế để cuộc sống được cải thiện”, chị Tít bày tỏ.

Một số hình ảnh tại Trường Tiểu học và THCS Phong Quang, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên ngày Khai giảng. Ảnh: Chiến Hoàng

Trao đổi với Dân Việt, ông Đoàn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phong Quang cho biết, với không khí tưng bừng khai giảng của năm học mới, là giáo viên vùng núi, ông rất vui mừng khi Đảng, Chính phủ quan tâm xây dựng và khánh thành các trường học bán trú vùng biên trong ngày khai trường.

Ông Đoàn Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Phong Quang, xã Phong Quang khi nói về ngày khai trường sau sáp nhập các trường. Ảnh: Chiến Hoàng

“Điều đó cho thấy sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục. Xã Phong Quang, về trường học, trường chúng tôi được sáp nhập từ hai trường là trường Tiểu học & THCS Đôn Phong và trường Tiểu học & THCS Dương Quang; vì đó mà đối với trường Tiểu học & THCS Phong Quang hiện nay, địa bàn khá là rộng, mật độ dân cư thưa thớt.

Đặc biệt là các thôn của đồng bào Dao sinh sống như thôn Nà Loồm, Nặm Tốc và thôn Lủng Lầu rất xa trường. Để duy trì sĩ số học sinh năm học 2026-2027, ngay từ trong hè, nhà trường đã tìm hiểu, vận động học sinh xa trường đến ở nội trú tại trường hoặc ở trọ khu vực gần trường khi bước vào năm học mới để đảm bảo điều kiện đi lại những ngày mưa gió. Phụ huynh học sinh rất đồng tình và ủng hộ, nhờ đó mà ngày khai giảng hôm nay rất đông đủ”, ông Bình cho biết thêm.

Dù khó khăn, nhà cách trường rất xa nhưng những đứa trẻ vùng cao tại các thôn đồng bào Dao của xã Phong Quang quyết không để con thất học. Các phụ huynh học sinh mà chúng tôi gặp đều khẳng định: Bố mẹ vất vả hôm nay để con cái có ngày mai tươi sáng hơn, cứ nghĩ đến điều đó thôi thì khó mấy cũng sẽ vượt qua được.