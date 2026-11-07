Đến Văn Miếu Quốc Tử Giám nhận passort tri thức và Check-in tại booth “Vinh quy bái tổ”. (Ảnh: VMQTG)

Đây cũng là những hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện cao điểm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam (1076–2026).

Hai hoạt động “Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức” và “Gặp gỡ hiền tài” được lấy cảm hứng từ hành trình học tập, rèn luyện của các Giám sinh xưa cùng truyền thống tôn vinh hiền tài của dân tộc.

Trên cơ sở đó, các hoạt động được thiết kế theo hướng kết hợp giữa khám phá tri thức, tương tác trực tiếp và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống, mang đến cho công chúng những trải nghiệm sinh động, qua đó tôn vinh và lan tỏa các giá trị của nền Quốc học Việt Nam. Không chỉ giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Quốc Tử Giám, chương trình còn tạo cơ hội để mỗi người trực tiếp tham gia, cảm nhận và lưu giữ những dấu ấn riêng trong hành trình khám phá di sản.

Văn Miếu Quốc Tử Giám: Trải nghiệm không gian đạo học xưa, lưu giữ dấu ấn vinh quy

Du khách nước ngoài được hướng dẫn tham gia hoạt động trải nghiệm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh: VMQTG)

Hoạt động đầu tiên “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức” đưa du khách bước vào hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và những giá trị tiêu biểu của nền Quốc học Việt Nam thông qua hình thức Passport tương tác.

Mỗi người tham gia được trao một cuốn Passport để lần lượt thực hiện các nhiệm vụ tại ba trạm trải nghiệm. Mỗi trạm mang một chủ đề và thông điệp riêng, kết nối thành hành trình xuyên suốt từ tìm hiểu cội nguồn đạo học, nuôi dưỡng khát vọng học tập đến ý thức kế thừa và phát huy các giá trị di sản.

Hành trình bắt đầu tại trạm “Khởi nguồn Đạo học”, nơi du khách khám phá lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục và những giá trị đạo học thông qua hệ thống câu hỏi tương tác bằng mã QR. Nội dung được thiết kế phù hợp với từng nhóm độ tuổi, giúp người tham gia, đặc biệt là các em nhỏ, tiếp cận lịch sử một cách chủ động, tự nhiên và sinh động.

Du khách nước ngoài viết ước nguyện tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh: VMQTG)

Tiếp nối hành trình là trạm “Lập chí Hiền tài”, nơi mỗi người viết xuống những ước nguyện, mục tiêu học tập và khát vọng của bản thân để gửi gắm tại “Cây Cội Nguồn”. Lấy cảm hứng từ tinh thần lập chí, rèn đức, luyện tài của các thế hệ sĩ tử xưa, hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm cá nhân giàu ý nghĩa mà còn khơi gợi những suy ngẫm về giá trị của việc học, ý chí nỗ lực và trách nhiệm của mỗi người trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Tại trạm cuối cùng “Tiếp nối Di sản”, du khách cùng tham gia hoàn thiện bức tranh ghép mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám. Mỗi mảnh ghép tuy mang một hình hài riêng nhưng khi kết nối sẽ tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tượng trưng cho sự gắn kết giữa các cá nhân, các thế hệ trong hành trình gìn giữ, trao truyền và phát huy những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam.

Sau khi hoàn thành cả ba thử thách, người tham gia được xác nhận từng chặng khám phá bằng các dấu đóng trên Passport, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ và dấu ấn riêng tại di tích.

Trải nghiệm không gian đạo học xưa, lưu giữ dấu ấn vinh quy

Du khách tham gia hoạt động trải nghiệm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh: VMQTG

Song hành cùng hành trình khám phá tri thức, hoạt động “Gặp gỡ hiền tài” mở ra không gian trải nghiệm văn hóa, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với đời sống học tập, khoa cử và truyền thống tôn vinh hiền tài của dân tộc thông qua các hoạt động tương tác và check-in mang đậm dấu ấn lịch sử.

Điểm nhấn của chương trình là booth chụp hình “Vinh quy bái tổ”, lấy cảm hứng từ hình ảnh các vị tân khoa trở về quê hương sau khi đỗ đạt. Đây không chỉ là một hình ảnh tiêu biểu của nền khoa cử Việt Nam xưa mà còn gửi gắm những giá trị văn hóa sâu sắc về truyền thống hiếu học, đạo lý tri ân nguồn cội và tinh thần trọng dụng nhân tài. Tại đây, du khách có cơ hội hóa thân, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian tái hiện không khí vinh quy trang trọng, giàu bản sắc văn hóa khoa bảng Việt Nam.

Du khách nước ngoài tham gia hoạt động trải nghiệm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. (Ảnh: VMQTG)

Bên cạnh không gian check-in, hoạt động còn mang đến không gian trải nghiệm nếp học Quốc Tử Giám xưa, tái hiện hình ảnh lớp học truyền thống với thầy đồ, Giám sinh cùng những hoạt động học tập quen thuộc như đọc sách, mài mực, luyện chữ.

Tại đây, du khách không chỉ được quan sát mà còn có thể trực tiếp tương tác, trải nghiệm một số hoạt động gắn với nếp học của người xưa. Những hình ảnh thầy đồ dạy học, Giám sinh miệt mài đèn sách hay các hoạt động luyện chữ không chỉ tái hiện một phần đời sống giáo dục truyền thống mà còn giúp công chúng hình dung rõ nét hơn về tinh thần hiếu học, sự chuyên cần và ý chí rèn luyện của các thế hệ sĩ tử.

Đặc biệt, đối với học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ, những trải nghiệm này không chỉ mang đến cơ hội khám phá một phần đời sống học tập của cha ông mà còn khơi gợi niềm yêu thích tìm hiểu lịch sử giáo dục, bồi đắp ý thức về truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng hiền tài - những giá trị đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa, trí tuệ của dân tộc Việt Nam.

Các bạn trẻ xin chữ thầy đồ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nôi. (Ảnh: VMQTG)

Bên cạnh đó, du khách tham gia hoạt động và thực hiện theo thể lệ chương trình còn có cơ hội nhận những món quà lưu niệm mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám, gồm tranh chữ thư pháp và bộ sticker được thiết kế riêng với các hình tượng văn hóa, lịch sử gắn liền với di tích. Không chỉ là những món quà ghi dấu kỷ niệm, các sản phẩm còn góp phần đưa những biểu tượng và giá trị văn hóa truyền thống hiện diện gần gũi hơn trong đời sống thường ngày, đặc biệt là với thế hệ trẻ.

1. Trải nghiệm Passport “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức”

Thời gian: Từ ngày 5 đến 12/11/2026.

Địa điểm: Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Nội dung: Trải nghiệm Passport với ba trạm thử thách “Khởi nguồn Đạo học”, “Lập chí Hiền tài” và “Tiếp nối Di sản”.

2. Hoạt động “Gặp gỡ hiền tài”

Thời gian: Từ ngày 5 đến 12/11/2026.

Địa điểm: Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Nội dung: Check-in tại booth “Vinh quy bái tổ”; tham quan, tương tác và trải nghiệm không gian tái hiện nếp học Quốc Tử Giám xưa.

Hai hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam (1076–2026), diễn ra từ ngày 5 đến 15/11/2026 tại Hà Nội.