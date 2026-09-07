Đi metro TP.HCM: Giá vé được tính để vừa túi tiền, tàu gặp sự cố có thể được hoàn vé

Khi metro dần trở thành một lựa chọn đi lại mới tại TP.HCM, bên cạnh thời gian di chuyển, điều người dân quan tâm không kém là chi phí cho mỗi chuyến đi và sự thuận tiện khi sử dụng dịch vụ.

Những vấn đề này đang được đề cập trong dự thảo quy định về vận tải đường sắt địa phương do TP.HCM đầu tư hoặc được giao quản lý, hiện được Thành phố lấy ý kiến đến ngày 17/9.

Một trong những bài toán đáng chú ý là giữ giá vé tàu điện ở mức phù hợp để thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng, thay vì phụ thuộc vào xe máy, ô tô cá nhân.

Theo dự thảo, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần chênh lệch giữa chi phí vận hành tàu điện và nguồn thu từ bán vé cùng các khoản thu khác theo quy định.

Điều này đồng nghĩa doanh thu bán vé không phải nguồn duy nhất để bù đắp toàn bộ chi phí vận hành. Cơ chế hỗ trợ tạo dư địa để giá vé được duy trì ở mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân, đồng thời doanh nghiệp vận hành vẫn có nguồn lực duy trì dịch vụ.

Mức hỗ trợ sẽ được tính toán dựa trên các yếu tố như định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá vận tải, chi phí nhiên liệu, nhân công, phí, lệ phí và những chi phí hợp lý khác.

Về dài hạn, đây là bài toán kinh tế quan trọng của metro TP.HCM. Giá vé quá cao có thể làm giảm sức hút của phương tiện công cộng; ngược lại, mức giá thấp nhưng lượng khách và nguồn thu không đủ sẽ tạo áp lực lên ngân sách dành cho trợ giá.

Metro đang dần trở thành một lựa chọn đi lại của nhiều người dân tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Không chỉ giá vé, cách người dân trả tiền cho mỗi chuyến đi cũng được hướng tới đơn giản hơn. Tại các ga metro, hệ thống bán vé được định hướng áp dụng vé điện tử và nhiều phương thức thanh toán. Ngoài tiền mặt, hành khách có thể sử dụng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Doanh nghiệp vận tải cũng phải tổ chức nhiều hình thức bán vé để giảm bất tiện cho người sử dụng.

Người thuộc diện miễn, giảm giá vé sẽ được hướng dẫn sử dụng thẻ giao thông công cộng hoặc hình thức xác thực phù hợp. Người từ đủ 60 tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, thương binh, bệnh binh và người đi cùng trẻ dưới 24 tháng tuổi thuộc các nhóm được ưu tiên khi xếp hàng mua vé.

Đáng chú ý, quyền lợi của người mua vé cũng được đặt ra khi dịch vụ gặp trục trặc. Nếu tàu dừng hoạt động vì sự cố kỹ thuật, đơn vị vận hành phải bố trí tàu khác để hành khách tiếp tục hành trình sớm nhất. Khi chưa xác định được thời gian khắc phục, doanh nghiệp phải bố trí phương tiện thay thế hoặc hoàn trả tiền vé.

Nếu hành khách bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản do lỗi của doanh nghiệp, ngoài hoàn tiền vé, đơn vị vận tải còn phải bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh theo quy định.

Từ giá vé, phương thức thanh toán đến trách nhiệm khi dịch vụ gián đoạn cho thấy câu chuyện metro đang dần chuyển từ đầu tư hạ tầng sang một bài toán gần gũi hơn: làm thế nào để tàu điện đủ rẻ, tiện và đáng tin cậy để người dân lựa chọn cho những chuyến đi hằng ngày.