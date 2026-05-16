Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của Thiền phái Trúc Lâm
Thanh Phong
16/05/2026 4:18 PM (GMT+7)
Sáng 16/5, tại TP. Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Tham dự hội nghị gồm các đại biểu: Ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Yên Tử; lãnh đạo Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học.
Về phía tỉnh Quảng Ninh gồm: Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan của tỉnh.
Từ ngày 5/6/2020, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bắc Giang và Hải Dương (nay là Bắc Ninh và Hải Phòng) triển khai xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Theo đó, đây hồ sơ di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam có quy mô rộng lớn, trải dài trên 3 tỉnh, 7 huyện, gồm 214 điểm di tích thuộc 6 khu di tích quốc gia đặc biệt. Ngày 26/1/2024, hồ sơ với hơn 5.000 trang tài liệu cùng hệ thống bản đồ, ảnh tư liệu, video và kế hoạch quản lý di sản được hoàn thiện và nộp UNESCO.
Ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức tại Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Theo nhận định của giới chuyên môn, Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành hồ sơ hiếm hoi nhận được sự phát biểu đồng thuận và đánh giá cao giá trị đặc biệt đến từ toàn bộ 21 quốc gia thành viên.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học của hồ sơ di sản. Đồng thời, khẳng định đây là một trong những hồ sơ di sản có chất lượng cao, thể hiện rõ chiều sâu lịch sử, văn hóa và giá trị nổi bật toàn cầu của Thiền phái Trúc Lâm.
Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Ngoại giao yêu cầu các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và cộng đồng để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn các giá trị của di sản.
Đồng thời phát huy hiệu quả giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và tâm linh của Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch bền vững, giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Về phía địa phương chủ trì làm hồ sơ, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Việc UNESCO ghi danh Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới là niềm vinh dự, tự hào to lớn với cả quốc gia.
Kết quả này đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương cùng tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Kết luận hội nghị, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với TP Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc các khuyến nghị của UNESCO và ICOMOS.
Nội dung trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch quản lý di sản thế giới, xây dựng cơ chế phối hợp liên tỉnh hiệu quả, thực chất, tăng cường nghiên cứu chuyên sâu các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.
Đặc biệt là hệ thống di sản văn hóa phi vật thể gắn với Phật giáo Trúc Lâm và vai trò trung tâm của cộng đồng trong gìn giữ, thực hành di sản. Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thái Nguyên: Khởi công tổ hợp trà công nghệ cao và sân golf Quân Chu: Động lực mới cho kinh tế xanh
Sáng 19/5, tại xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên) Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf sinh thái quy mô hơn 2.200 tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng tốc thi công tuyến đường 350 tỷ đồng kết nối Quảng Ninh - Bắc Ninh
Nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 kết nối Quảng Ninh và Bắc Ninh.
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng dùng dao, kéo "giải quyết" mâu thuẫn
Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng tại Ninh Bình đã chuẩn bị hung khí gồm dao, kéo, ấm sứ... rồi lao vào hỗn chiến, đâm bị thương đối phương.
Sau thiên tai, nông dân Văn Lăng được “tiếp sức” từ lớp học sinh kế và chè hữu cơ
Vừa qua, Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm hỗ trợ người dân phục hồi sinh kế sau thiên tai và nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững cho hội viên nông dân, nông dân trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.
Nhà máy vật tư y tế hơn 1.500 tỷ đồng khởi công tại Quảng Ninh
Sáng ngày 18/5, Công ty TNHH Winner Medical (Việt Nam) đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam tại Khu công nghiệp (KCN) Texhong - Hải Hà (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 1.583 tỷ đồng (hơn 60 triệu USD).
Quảng Ninh sắp có “tấm vé” quan trọng để lên thành phố trực thuộc Trung ương
Kết quả rà soát toàn diện theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 cho thấy, Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I. Đây là cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng để tỉnh hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Thái Nguyên: Khởi công tổ hợp trà công nghệ cao và sân golf Quân Chu: Động lực mới cho kinh tế xanh
Tăng tốc thi công tuyến đường 350 tỷ đồng kết nối Quảng Ninh - Bắc Ninh
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng dùng dao, kéo "giải quyết" mâu thuẫn
Sau thiên tai, nông dân Văn Lăng được “tiếp sức” từ lớp học sinh kế và chè hữu cơ
Vừa qua, Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn nhằm hỗ trợ người dân phục hồi sinh kế sau thiên tai và nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững cho hội viên nông dân, nông dân trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.