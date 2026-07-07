Đi tàu hỏa cuối năm: Đặt vé sớm để tiết kiệm, hành khách cần lưu ý thay đổi từ tháng 7

Thị trường vận tải hành khách đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm. Sau khi kết thúc đợt vận tải hè, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé cho các chuyến tàu từ ngày 17/8 đến hết ngày 30/12/2026, đồng thời tiếp tục áp dụng cơ chế giá linh hoạt nhằm khuyến khích hành khách đặt vé sớm.

Cùng với việc mở bán vé, một thay đổi đáng chú ý sẽ được áp dụng từ ngày 10/7 là thẻ lên tàu hỏa sẽ không còn hiển thị giá vé.

Theo đại diện ngành đường sắt, việc điều chỉnh này chỉ liên quan đến nội dung hiển thị trên thẻ lên tàu, không làm thay đổi giá vé, chính sách ưu đãi hay quyền lợi của hành khách. Các thông tin phục vụ hành trình như mã vé, ga đi - ga đến, số hiệu tàu, thời gian khởi hành, số toa, số chỗ và thông tin nhận diện hành khách vẫn được giữ nguyên để phục vụ công tác kiểm soát.

Động thái này được xem là phù hợp với xu hướng bán vé điện tử hiện nay, khi giá vé được xác định theo nhiều yếu tố khác nhau như thời điểm đặt vé, loại chỗ, thời gian di chuyển hay chương trình khuyến mại. Trên cùng một chuyến tàu, hành khách có thể mua vé với mức giá khác nhau nếu đặt ở các thời điểm khác nhau hoặc thuộc các nhóm ưu đãi riêng.

Trong trường hợp cần kiểm tra chi phí đã thanh toán, hành khách vẫn có thể tra cứu trên website bán vé của ngành đường sắt, thông báo xác nhận đặt vé, hóa đơn điện tử hoặc liên hệ trực tiếp tại nhà ga và các điểm bán vé.

Hành khách cần lưu ý thay đổi mới trong vé tàu. Ảnh: VTĐS

Đáng chú ý, việc mở bán vé từ sớm cũng mang lại cơ hội tiết kiệm đáng kể cho người có kế hoạch di chuyển trước. Theo chính sách hiện hành, hành khách mua vé trước từ 10 ngày trở lên trên các tuyến đủ điều kiện có thể được giảm từ 5-15% giá vé. Riêng vé khứ hồi được giảm thêm 10% đối với chiều về, trong khi tuyến Hà Nội - Lào Cai có mức ưu đãi lên tới 15%.

Ngược lại, những hành khách mua vé trong vòng hai ngày trước giờ tàu chạy sẽ phải trả mức giá cao hơn khoảng 3-5% so với giá thông thường. Điều này cho thấy việc chủ động lên kế hoạch không chỉ giúp dễ lựa chọn chỗ ngồi mà còn mang lại lợi ích về chi phí, đặc biệt trong các dịp lễ và cuối năm khi nhu cầu đi lại tăng mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách ưu đãi vẫn tiếp tục được duy trì cho các nhóm hành khách như người cao tuổi, sinh viên, trẻ em, người có công với cách mạng và người khuyết tật. Đây được xem là một trong những chính sách góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ vận tải công cộng cho nhiều đối tượng.

Về khai thác, tuyến Bắc - Nam vẫn duy trì 5 đôi tàu Thống Nhất chạy thường xuyên giữa Hà Nội và TP.HCM. Các tuyến du lịch như Đà Nẵng - Huế, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng và Đà Lạt - Trại Mát tiếp tục hoạt động hằng ngày. Riêng tuyến TP.HCM - Phan Thiết sẽ khai thác vào các ngày cuối tuần từ tháng 9 để đáp ứng nhu cầu du lịch.

Theo giới quan sát, với cơ chế giá linh hoạt cùng việc số hóa quy trình bán vé, ngành đường sắt đang hướng đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho hành khách. Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển dịp cuối năm dự kiến gia tăng, việc đặt vé sớm và cập nhật các thay đổi về quy trình sẽ giúp người dân chủ động hơn trong kế hoạch đi lại, đồng thời tối ưu được chi phí cho mỗi hành trình.