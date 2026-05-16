Điện thoại Trump ra thị trường sau gần một năm trì hoãn

Điện thoại Trump sẽ được giao tới khách hàng. Ảnh: YF.

Chiếc điện thoại Trump Phone có giá 499 USD, tên chính thức là Trump Mobile T1, có thiết kế rất giống một mẫu điện thoại do Trung Quốc sản xuất đang được bán tại Walmart với giá dưới 200 USD.

Tuy nhiên, sản phẩm này không hoàn toàn đúng như những gì Tổ chức Trump (Trump Organization) từng hứa hẹn. Điện thoại sẽ có màn hình nhỏ hơn và dung lượng bộ nhớ thấp hơn, nhưng thương hiệu Trump cùng màu vàng đặc trưng vẫn được giữ nguyên.

Tạp chí Fortune lưu ý rằng các điều khoản đặt trước đã được sửa đổi, nêu rõ công ty “không bảo đảm rằng thiết bị sẽ được sản xuất hoặc được đưa ra bán”, và khoản đặt cọc chỉ mang lại cho khách hàng “cơ hội có điều kiện” để mua điện thoại “nếu” Trump Mobile quyết định bán sản phẩm này.

Tuy nhiên, sau đó công ty đã đăng một loạt thông báo trên Facebook, đánh dấu những bài đăng đầu tiên sau hơn 6 tháng.

“Mọi khách hàng đã đặt trước điện thoại T1 sẽ nhận được email cập nhật. Điện thoại sẽ bắt đầu được giao trong tuần này!!!”, một bài đăng viết. Công ty cũng đã tắt phần bình luận.

Trump Mobile cho biết mẫu điện thoại này, ban đầu dự kiến được giao từ tháng 8 năm ngoái, đã bị chậm tiến độ do các bước cần thiết để đưa một sản phẩm công nghệ phức tạp ra thị trường.

“Lĩnh vực công nghệ phức tạp hơn nhiều so với những gì một số người nghĩ, vì các linh kiện phải được kiểm tra để bảo đảm chất lượng” - Giám đốc điều hành Pat O’Brien nói với CNN trong một tuyên bố. “Do nhu cầu cực kỳ cao, chúng tôi đang xử lý đơn hàng nhanh nhất có thể và dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ trong vài tuần tới”.

Theo Max Weinbach, nhà phân tích của công ty nghiên cứu công nghệ Creative Strategies, quá trình hoàn thiện phần mềm, ký kết với nhà sản xuất và các hợp đồng cần thiết khác để đưa một thiết bị Android ra thị trường thường mất khoảng 18 tháng.

“Thông thường có rất nhiều thủ tục và yêu cầu cần vượt qua để đưa một thiết bị Android ra thị trường” - ông nói với CNN qua email.

Khi ra mắt, chiếc điện thoại chạy Android này từng được quảng bá là “Sản xuất tại Mỹ” (Made in USA). Tuy nhiên, tuyên bố đó nhanh chóng bị gỡ bỏ và thay bằng cụm từ “được thiết kế với các giá trị Mỹ làm trọng tâm”, theo các ảnh chụp màn hình mà CNN từng ghi lại.

Ngôn ngữ mới được đưa ra sau khi các chuyên gia trong ngành bày tỏ nghi ngờ về nguồn gốc sản xuất tại Mỹ của chiếc điện thoại, cho rằng các thông số kỹ thuật của nó rất giống một mẫu điện thoại do một nhà sản xuất Trung Quốc chế tạo.

Ryan Reith, Phó Chủ tịch phụ trách Worldwide Device Tracker của International Data Corporation (IDC), trước đó nói với CNN rằng những cụm từ như “thiết kế” hay “chế tạo” đều khá mơ hồ.

Điều này khiến người ta không rõ chính xác công đoạn nào trong quá trình sản xuất điện thoại thực sự diễn ra tại Mỹ. Ví dụ, Apple thiết kế iPhone ở California nhưng lắp ráp tại các nước như Trung Quốc và Ấn Độ bằng các linh kiện đến từ nhiều nhà cung cấp quốc tế.

Việc ra mắt Trump Phone cũng làm dấy lên câu hỏi về việc Tổng thống Trump sử dụng tên tuổi của mình để kiếm lợi nhuận trong thời gian đương nhiệm. Chiếc điện thoại do Trump Organization phát triển – công ty nắm giữ phần lớn hoạt động kinh doanh tư nhân của Tổng thống Trump – và hiện do hai con trai cả của ông là Eric Trump và Donald Trump Jr. điều hành.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren cho rằng sự chậm trễ này “trông giống như một trò lừa đảo khác của ông Trump”.

Gói cước thoại và dữ liệu của Trump Mobile có giá 47,45 USD mỗi tháng – con số được cho là ám chỉ việc ông Donald Trump là Tổng thống thứ 45 và 47 của nước Mỹ.