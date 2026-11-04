Điều tiết công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2026

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, từ ngày 26/9 đến nay, các địa phương đã phối hợp với sở rà soát, xây dựng phương án điều động, tiếp nhận công chức nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã ban hành 89 quyết định điều động, tiếp nhận 89 công chức từ các xã, phường, đặc khu có số lượng công chức dôi dư hoặc từ các sở, ngành về bổ sung cho các địa phương còn thiếu biên chế so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Việc điều tiết công chức được thực hiện sau khi HĐND thành phố Hải Phòng ban hành nghị quyết về giao biên chế của thành phố năm 2026 vào ngày 25/9.

Theo nghị quyết, cấp xã được giao 5.138 chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền, giảm 918 chỉ tiêu so với số tạm giao trước đó.

Sau khi nghị quyết được ban hành, UBND thành phố Hải Phòng đã có quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2026, đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ tiêu được giao.

Điều động công chức các địa phương từ nơi thừa về nơi thiếu. Ảnh: Thu Thuỷ

Đối với những cơ quan, địa phương có số cán bộ, công chức hiện có cao hơn biên chế được giao, khi có biến động giảm thì không được tuyển dụng, tiếp nhận để bổ sung, thay thế cho đến khi số lượng hiện có thấp hơn hoặc bằng chỉ tiêu biên chế.

Các đơn vị này phải đề xuất phương án điều động, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức (nếu có), bảo đảm trong năm 2026 số lượng cán bộ, công chức có mặt không vượt quá biên chế được giao.

Ngược lại, đối với những cơ quan, địa phương có số cán bộ, công chức hiện có thấp hơn biên chế được giao, UBND thành phố yêu cầu căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ để rà soát nhu cầu, đề xuất phương án tiếp nhận, bố trí, phân công công tác đối với công chức từ các đơn vị đang dôi dư.

Việc tiếp nhận phải bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, năng lực của công chức và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương.

Hải Phòng còn 143 biên chế công chức cấp xã cần bổ sung

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nội vụ Hải Phòng đã hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng phương án điều động cán bộ, công chức từ nơi thừa về nơi thiếu, căn cứ số lượng biên chế được giao năm 2026.

Theo kết quả rà soát, tổng hợp của Sở Nội vụ, hiện vẫn còn 29 công chức tại các địa phương có số lượng công chức có mặt cao hơn chỉ tiêu biên chế được giao năm 2026.

Trong khi đó, tại các địa phương có số lượng công chức hiện có thấp hơn biên chế được giao, còn 143 biên chế cần tiếp tục bổ sung.

Hải Phòng còn 143 biên chế công chức cấp xã cần bổ sung. Ảnh: Thu Thuỷ

Như vậy, dù đã thực hiện điều động, tiếp nhận 89 công chức, tình trạng chênh lệch nhân lực giữa các địa phương trên địa bàn thành phố vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Sở Nội vụ Hải Phòng đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thống nhất phương án điều tiết công chức từ nơi thừa về nơi thiếu, đồng thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố phương án xử lý.

Mục tiêu là đưa số lượng công chức có mặt tại các cơ quan, địa phương về bằng số biên chế được giao năm 2026, đồng thời tiếp tục tham mưu bổ sung công chức cho các địa phương còn thiếu theo quy định.

Việc điều tiết nhân lực được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng mất cân đối biên chế giữa các địa phương, bảo đảm đội ngũ công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.