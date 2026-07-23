Điều gì đặc biệt ở mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" vừa ra mắt tại Thanh Hóa?
Hữu Dụng
23/07/2026 3:39 PM (GMT+7)
Sáng 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa tổ chức ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ", hướng tới xây dựng nền hành chính gần dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Dự hội nghị có ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng lãnh đạo địa phương.
Trước lễ ra mắt, ông Đào Xuân Yên và các đại biểu đã tham quan hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa, tìm hiểu việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về quá trình xây dựng mô hình; công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban điều hành, Tổ giúp việc; đồng thời thông qua quy chế hoạt động và kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn xã.
Việc triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Đồng thời, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; góp phần xây dựng nền hành chính "Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển", củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đào Xuân Yên cùng lãnh đạo xã Thiệu Hóa đã thực hiện nghi thức ra mắt mô hình, tặng hoa chúc mừng Ban điều hành; trao thư và quà chúc mừng các trường hợp đăng ký kết hôn, khai sinh; đồng thời chứng kiến các đơn vị ký cam kết thực hiện mô hình.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên nhấn mạnh, trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, cấp xã giữ vai trò là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.
Cũng theo ông Đào Xuân Yên, mô hình của xã Thiệu Hóa cần trở thành điểm nhấn trong xây dựng chính quyền cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Để mô hình phát huy hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị xã Thiệu Hóa tiếp tục quán triệt quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền. Mỗi cán bộ, công chức cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, chủ động, tôn trọng và lắng nghe Nhân dân.
Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, giảm tối đa hồ sơ quá hạn; thực hiện hiệu quả các tiêu chí "5 biết", "3 không", "4 thể hiện"; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; thường xuyên tiếp thu ý kiến góp ý, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, việc triển khai mô hình cần gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động, sáng tạo và phục vụ, phấn đấu đưa xã Thiệu Hóa trở thành mô hình tiêu biểu để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
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