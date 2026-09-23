Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng hóa mua trong nước để xuất khẩu

Trước tình trạng sản phẩm sức khỏe thiếu hồ sơ pháp lý vẫn được rao bán trên mạng, Cục An toàn thực phẩm kiến nghị siết điều kiện đầu vào trên sàn thương mại điện tử. Người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ theo quy định trước khi đưa sản phẩm lên kinh doanh.