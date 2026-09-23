Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng hóa mua trong nước để xuất khẩu
Hồng Minh
23/09/2026 11:00 AM (GMT+7)
Doanh nghiệp mua hàng hóa từ các đơn vị trong nước rồi xuất khẩu có thể được hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về số thuế đầu vào, phương thức thanh toán và hồ sơ xuất khẩu.
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