Định giá quỹ đất sớm, kỳ vọng hút thêm vốn đầu tư vào thị trường bất động sản

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó tập trung vào cơ chế thanh toán bằng quỹ đất đối với các dự án xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo Hiệp hội, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở thời điểm xác định giá trị quỹ đất thanh toán. Quy định hiện hành lấy thời điểm Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xác định giá trị quỹ đất. Tuy nhiên, đối với những dự án hạ tầng quy mô lớn có thời gian chuẩn bị kéo dài nhiều năm, giá đất thường biến động mạnh, khiến phương án tài chính ban đầu của nhà đầu tư không còn phù hợp.

HoREA phân tích, khi giá đất tăng trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp có thể phải nộp thêm tiền sử dụng đất hoặc bị giảm diện tích quỹ đất thanh toán so với tính toán ban đầu. Điều này không chỉ làm gia tăng rủi ro tài chính mà còn ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và hiệu quả đầu tư của dự án.

Việc hoàn thiện cơ chế thanh toán bằng quỹ đất đối với các dự án BT được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông dòng vốn đầu tư. Ảnh: Gia Linh

Để tháo gỡ bất cập, Hiệp hội kiến nghị bổ sung cơ chế cho phép xác định giá trị quỹ đất ngay tại thời điểm ký hợp đồng BT hoặc thời điểm nhà đầu tư hoàn thành bàn giao công trình, thay vì chỉ áp dụng thời điểm giao đất như hiện nay. Theo HoREA, cách làm này sẽ giúp ổn định phương án tài chính, tạo sự chủ động cho doanh nghiệp và bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro trong hợp tác công - tư.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cũng từng đánh giá việc xác định giá trị quỹ đất tại thời điểm ký hợp đồng có nhiều ưu điểm như hạn chế tác động của biến động giá đất, giúp nhà đầu tư sớm tiếp cận nguồn lực để triển khai dự án đối ứng, đồng thời tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất và đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng.

Ở góc độ thị trường, giới quan sát cho rằng việc tháo gỡ cơ chế thanh toán bằng quỹ đất không chỉ tác động đến các doanh nghiệp hạ tầng mà còn có ý nghĩa đối với thị trường bất động sản TP.HCM. Khi cơ chế pháp lý rõ ràng hơn, nhiều quỹ đất đối ứng có thể được đưa vào khai thác sớm, tạo điều kiện phát triển các dự án đô thị, thương mại và nhà ở, qua đó bổ sung nguồn cung cho thị trường.

HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế cho phép xác định giá trị quỹ đất ngay tại thời điểm ký hợp đồng BT hoặc thời điểm nhà đầu tư hoàn thành bàn giao công trình. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, việc khơi thông các dự án BT cũng giúp thành phố có thêm nguồn lực để đầu tư các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội mà không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn.

Theo HoREA, việc sửa đổi các quy định liên quan đến quỹ đất thanh toán không chỉ giải quyết những vướng mắc của các dự án hiện hữu mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút nhiều hơn dòng vốn tư nhân tham gia phát triển hạ tầng và bất động sản trong thời gian tới.