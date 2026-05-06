Dịp lễ bùng nổ nhu cầu bay, Tân Sơn Nhất khai thác gần 7.000 chuyến

Dữ liệu từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho thấy, trong các giai đoạn cao điểm từ ngày 25 - 27/4 và 30/4 - 4/5/2026, toàn hệ thống đã điều hành 26.771 lần chuyến bay. Trong đó có 15.093 chuyến đi/đến và 11.678 chuyến quá cảnh.

So với giai đoạn khai thác thông thường, mức tăng không chỉ nằm ở tổng sản lượng mà còn thể hiện rõ ở sự dồn nén theo khung giờ. Đặc biệt, những ngày cuối kỳ nghỉ ghi nhận lượng hành khách quay lại các đô thị lớn tăng đột biến, khiến mật độ chuyến bay tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Ở góc độ thị trường, đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng và du lịch nội địa vẫn duy trì đà phục hồi. Trong tổng thể thị trường, TPHCM tiếp tục là đầu mối giao thông hàng không lớn nhất cả nước. Riêng sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận khoảng 6.845 chuyến bay trong kỳ, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận khoảng 6.845 chuyến bay trong kỳ, thuộc nhóm cao nhất hệ thống trong cao điểm lễ vừa qua. Ảnh: Gia Linh

Không chỉ là con số, điều đáng chú ý nằm ở cách thức khai thác. Với mật độ chuyến bay dày đặc theo giờ, hoạt động điều hành tại đây tập trung vào việc duy trì nhịp cất - hạ cánh liên tục trong khi vẫn đảm bảo tiêu chuẩn phân cách an toàn.

Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm soát tiếp cận và kiểm soát tại sân, đồng thời linh hoạt trong việc sắp xếp thứ tự tàu bay. Trong bối cảnh hạ tầng chưa có nhiều dư địa mở rộng, năng lực điều hành trở thành yếu tố quyết định hiệu quả vận hành.

So sánh với các đầu mối khác, Nội Bài ghi nhận khoảng 6.081 chuyến, còn Đà Nẵng đạt khoảng 2.913 chuyến. Tuy nhiên, áp lực tại Tân Sơn Nhất mang tính “đặc thù đô thị” khi lưu lượng tập trung cao trong khung giờ ngắn, gắn với dòng người quay lại TPHCM.

Trước diễn biến lưu lượng tăng nhanh, VATM đã ban hành chỉ đạo yêu cầu toàn hệ thống bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay trong mọi tình huống. Các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như rà soát quy trình, tăng cường giám sát, bố trí nhân lực theo khung giờ cao điểm và chủ động dự báo lưu lượng. Phương án điều hành được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế nhằm tối ưu hóa khai thác.

Đáng chú ý, yếu tố kỹ thuật và dự phòng cũng được đặt lên hàng đầu. Hệ thống trang thiết bị duy trì ổn định, các kịch bản ứng phó được chuẩn bị sẵn nhằm xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tiếp tục gia tăng cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, bài toán mở rộng hạ tầng, phân bổ lại mạng lưới sân bay và nâng cao năng lực điều hành sẽ trở thành yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng của ngành.