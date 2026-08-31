Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Hàng loạt điểm du lịch ở Quảng Ninh tấp nập thu hút hàng trăm nghìn lượt khách

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, nhờ sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, dịch vụ và chuỗi sự kiện đa dạng, các trung tâm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh đều nhộn nhịp du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Không khí du lịch Quảng Ninh dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được “hâm nóng” bởi chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm quy mô lớn, diễn ra liên tục tại nhiều địa phương, điểm đến. Ảnh: Quang Sơn

Chỉ tính riêng trong ngày 30/8 (ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ), Quảng Ninh đã đón khoảng 155.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt khoảng 57.000 lượt (tăng 16%). Đáng chú ý, công suất phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao trên địa bàn tỉnh đạt ở mức rất cao, dao động từ 90 - 95%.

Chỉ trong ngày 30/8, lượng du khách thăm quan vịnh Hạ Long đón khoảng 8.000 lượt khách. Ảnh: Quang Sơn

Trong đó khách quốc tế khoảng 4.300 lượt. Ảnh: Quang Sơn

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, để đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn cho nhân dân và du khách, địa phương đã chủ động triển khai các phương án từ sớm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, niêm yết giá cũng như chất lượng dịch vụ tại các điểm đến đều được kiểm soát chặt chẽ.

Du lịch tuyến biển đảo cũng ghi nhận lượng khách đông đảo. Ảnh: Quang Sơn

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Quảng Ninh trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên ước đạt 750 tỷ đồng (riêng ngày 30/8 đạt khoảng 450 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ). Sự bùng nổ lượng khách tại các điểm đến tiếp tục khẳng định vị thế của Quảng Ninh như một trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc trong các kỳ nghỉ lễ lớn.