Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Hàng loạt điểm du lịch ở Quảng Ninh tấp nập thu hút hàng trăm nghìn lượt khách
Quang Sơn
31/08/2026 4:42 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các địa điểm du lịch, khu danh thắng nổi tiếng tại tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ghi nhận lượng khách tăng cao. Ước tính toàn tỉnh đã đón khoảng 255.000 lượt du khách, mang lại doanh thu khoảng 750 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, nhờ sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, dịch vụ và chuỗi sự kiện đa dạng, các trung tâm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh đều nhộn nhịp du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
Chỉ tính riêng trong ngày 30/8 (ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ), Quảng Ninh đã đón khoảng 155.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt khoảng 57.000 lượt (tăng 16%). Đáng chú ý, công suất phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao trên địa bàn tỉnh đạt ở mức rất cao, dao động từ 90 - 95%.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, để đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn cho nhân dân và du khách, địa phương đã chủ động triển khai các phương án từ sớm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, niêm yết giá cũng như chất lượng dịch vụ tại các điểm đến đều được kiểm soát chặt chẽ.
Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Quảng Ninh trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên ước đạt 750 tỷ đồng (riêng ngày 30/8 đạt khoảng 450 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ). Sự bùng nổ lượng khách tại các điểm đến tiếp tục khẳng định vị thế của Quảng Ninh như một trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc trong các kỳ nghỉ lễ lớn.
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