DN của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang được định giá 2,5 tỷ USD trong thương vụ chiến lược

Tập đoàn Mỹ vừa công bố thương vụ đầu tư vào Masan High-Tech Materials (MSR), công ty cung cấp Vonfram (còn gọi là Tungsten) thuộc tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang.

Cụ thể, Elmet Group (mã trên sàn Nasdaq: ELMT) sẽ chi 124,75 triệu USD để sở hữu 4,99% nhà cung cấp Vonfram, loại nguyên liệu quan trọng trong các ngành công nghệ cao. Qua đó, tập đoàn Mỹ thiết lập quan hệ chiến lược dài hạn với Masan High-Tech Materials.

Mức giá được bên mua công bố tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu 2,5 tỷ USD theo giá trị giao dịch, trên nền tảng kết quả lợi nhuận mà công ty thuộc hệ sinh thái kinh doanh của ông Nguyễn Đăng Quang đã đạt được. Mức giá mua tương đương với 59.000 - 60.000 đồng mỗi cổ phiếu MSR. Trong khi đó, MSR đang giao dịch ở trong khoảng 53.000 - 55.000 trong tuần này.

Thương vụ mua cổ phần MSR dự kiến hoàn tất trong quý III/2026, sau khi đáp ứng các điều kiện đóng giao dịch, gồm những chấp thuận cần thiết từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Sau khi giao dịch hoàn tất, Elmet sẽ có một ghế trong HĐQT của Masan High-Tech Materials, đồng thời hỗ trợ kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu MSR lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và việc doanh nghiệp nghiên cứu khả năng niêm yết quốc tế.

Hiện nay, cổ phiếu MSR đang niêm yết trên thị trường UP-CoM.

Mỏ Vonfram Núi Pháo của Masan High-Tech Materials – doanh nghiệp trong hệ sinh thái Masan của doanh nhân Nguyễn Đăng Quang. Nguồn: MSR

Cũng theo tập đoàn từ Mỹ, hai bên đã ký các thỏa thuận thương mại dài hạn. MSR sẽ cung cấp Vonfram khai thác từ mỏ Núi Pháo ở phía Bắc cho Elmet và thực hiện dịch vụ chuyển đổi Vonfram tại tổ hợp tinh luyện của doanh nghiệp ở Việt Nam.

Đây thực chất là bước nâng cấp quan hệ đã kéo dài hơn 12 năm giữa hai bên. Elmet cho biết MSR lâu nay là nhà cung cấp vật liệu vonfram và đối tác trong chuỗi cung ứng của tập đoàn Mỹ. Sau giao dịch, quan hệ này được mở rộng từ cung ứng thương mại sang sở hữu vốn và hợp tác dài hạn trong nhiều công đoạn của chuỗi giá trị vonfram.

Trước thương vụ với Elmet, vào tháng 5/2026, một công ty con do Masan sở hữu 100% đã bán gần 22 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 2% vốn. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Masan tại MSR giảm từ khoảng 94,89% xuống 92,89%, trong khi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tăng lên 7,11%.

Đây là những bước đi giúp Masan High-Tech Materials đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, từ đó sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu từ UP-CoM qua HoSE.

Elmet Group có trụ sở tại Portland, bang Maine và là công ty chuyên về vật liệu chiến lược, linh kiện kỹ thuật chính xác và các hệ thống năng lượng cao, phục vụ các lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ, bán dẫn, y tế, năng lượng và công nghiệp.