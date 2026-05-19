Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM hút mạnh dòng vốn công nghệ cao

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” diễn ra ngày 19/5 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Australia, mà còn hé mở tham vọng hình thành Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM.

Các nội dung hợp tác lần này tập trung mạnh vào thương mại, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực tương lai. Đây cũng chính là các trụ cột mà TPHCM đang ưu tiên để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học công nghệ và kinh tế xanh.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người, hướng tới mô hình phát triển “nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn”, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao hơn. Thành phố tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và kinh tế xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố đang hướng tới mô hình phát triển “nhanh hơn, xanh hơn, thông minh hơn”. Ảnh: H.Long

Đáng chú ý, khu vực phía Bắc TPHCM đang dần được định hình như một không gian phát triển chiến lược mới, với hạt nhân là hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ - đổi mới sáng tạo do Becamex IDC phát triển. Theo giới chuyên gia, đây là mô hình phát triển mang tính chuyển đổi, không còn chỉ tập trung vào mở rộng công nghiệp truyền thống mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ hoàn chỉnh.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Becamex IDC, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm mới về tài chính, khoa học công nghệ, sản xuất công nghệ cao và logistics của Đông Nam Á. Trong chiến lược này, Becamex định hướng phát triển các khu công nghiệp khoa học công nghệ, công viên đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và hạ tầng logistics xanh.

Theo ông Vũ, mô hình phát triển mới không chỉ đơn thuần là xây dựng khu công nghiệp mà là phát triển đồng bộ giữa công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế, logistics, viễn thông và dịch vụ. Đây được xem là nền tảng để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư công nghệ cao và nguồn nhân lực chất lượng quốc tế đến sinh sống và làm việc.

Khu vực phía Bắc TPHCM đang dần được định hình như một không gian phát triển chiến lược mới, với hạt nhân là hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ - đổi mới sáng tạo do Becamex IDC phát triển. Ảnh: H.Long

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua khu vực phía Bắc TPHCM và vùng giáp ranh Bình Dương đã hình thành nền tảng công nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào gia công sản xuất và lao động giá rẻ. Nay, chiến lược phát triển mới đang chuyển mạnh sang đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao và phát triển bền vững.

Giới đầu tư nhận định, việc hình thành Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM có thể tạo ra làn sóng mới cho thị trường bất động sản công nghiệp, logistics và hạ tầng đô thị. Đặc biệt, xu hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn ESG, sử dụng năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 đang giúp khu vực này gia tăng sức hút với dòng vốn quốc tế chất lượng cao.

Chương trình “Gặp gỡ Australia 2026” không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Australia, mà còn hé mở tham vọng hình thành Đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM. Ảnh: H.Long

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia của các trường đại học và tổ chức giáo dục Australia như RMIT University Vietnam hay The University of Adelaide. Điều này cho thấy giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành trụ cột chiến lược trong tham vọng xây dựng đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TPHCM.

Theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, khả năng liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và chính quyền địa phương sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của các đô thị tương lai. Với nền tảng công nghiệp lớn, hạ tầng logistics đang mở rộng cùng định hướng phát triển công nghệ cao, khu vực phía Bắc TPHCM được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới không chỉ của Thành phố mà còn của toàn vùng Đông Nam Bộ trong những năm tới.