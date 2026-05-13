Đoàn công tác cấp cao tỉnh Luông Pha Băng thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Tham gia đoàn công tác của tỉnh Luông Pha Băng có ông Bun Lươm Mạ Ni Vông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Luông Pha Băng làm Trưởng đoàn; ông Chin Đa Vông Phô Sỉ Khăm cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.N

Trong không khí thân tình, hữu nghị và thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác cấp cao tỉnh Luông Pha Băng tới thăm và làm việc tại địa phương. Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, chuyến thăm không chỉ góp phần tăng cường sự gắn bó giữa hai tỉnh mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với các địa phương của nước bạn Lào luôn được tỉnh Thái Nguyên xác định là trách nhiệm chính trị cũng như tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì buổi làm việc. Ảnh: M.N

Thông tin tới Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, Thái Nguyên hiện là trung tâm công nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Đến nay, tỉnh có hơn 240 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 17,5 tỷ USD; nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đang đầu tư và hoạt động hiệu quả trên địa bàn.

Riêng trong quý I/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,55%; tổng vốn thu hút đầu tư đạt trên 6 tỷ USD. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng cho biết, thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Thái Nguyên với các địa phương của Lào, đặc biệt là tỉnh Luông Pha Băng ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng, nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 1.004 lưu học sinh Lào đang học tập và nghiên cứu, trong đó có 50 lưu học sinh đến từ tỉnh Luông Pha Băng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, kết quả hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực đã trở thành minh chứng sinh động cho tình đoàn kết gắn bó giữa Nhân dân hai địa phương nói riêng và hai nước Việt Nam – Lào nói chung. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác giữa các sở, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp; tăng cường liên kết phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, quảng bá văn hóa trà cùng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của mỗi địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bun Lươm Mạ Ni Vông bày tỏ lời cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và chân tình của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dành cho đoàn công tác. Đồng thời đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Thái Nguyên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống chính trị và đào tạo nguồn nhân lực thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Băng cho biết, địa phương này có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch, dịch vụ, văn hóa và nông nghiệp; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Thái Nguyên trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch cũng như trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Băng mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Thái Nguyên trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch. Ảnh: M.N

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tỉnh Thái Nguyên vì đã hỗ trợ xây dựng trường THCS tại thành phố Luông Pha Băng, hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo ông Bun Lươm Mạ Ni Vông, đây là những hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm gắn bó, sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa và tinh thần hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trước đó. Trong đó tập trung thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; tiếp tục giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Nhân dịp này, ông Bun Lươm Mạ Ni Vông đã trân trọng mời Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng đoàn công tác cấp cao của tỉnh sang thăm và làm việc tại Luông Pha Băng trong thời gian tới.

Theo chương trình công tác, trong thời gian ở Thái Nguyên, Đoàn công tác cấp cao tỉnh Luông Pha Băng sẽ tham quan, khảo sát thực tế tại một số địa phương và các điểm du lịch, văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.