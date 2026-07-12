Đoàn Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2026
Vũ Thượng
12/07/2026 10:23 PM (GMT+7)
Chiều 12/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình, Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 đã chính thức bế mạc. Với màn trình diễn xuất sắc, đoàn chủ nhà Việt Nam đã khẳng định vị thế thống trị khi giành ngôi nhất toàn đoàn.
Đoàn Việt Nam thống trị bảng tổng sắp huy chương Karate Đông Nam Á 2026
Sau những ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính, Ban Tổ chức đã tiến hành trao thưởng tổng số 17 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu cuối cùng.
Kết quả chung cuộc, đoàn tuyển chủ nhà Việt Nam xuất sắc xếp thứ nhất toàn đoàn với thành tích vượt trội: 29 huy chương Vàng; 31 huy chương Bạc; 32 huy chương Đồng.
Xếp vị trí thứ Nhì là đoàn tuyển Indonesia với 13 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng. Vị trí thứ Ba thuộc về đoàn Malaysia với 6 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các đoàn Thái Lan, Campuchia, Philippines...
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 là một giải đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Giải quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu trong khu vực, tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính và thu hút đông đảo khán giả cố đô Ninh Bình tới xem, cổ vũ.
Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Karate Đông Nam Á tổ chức.
Giải đấu thu hút gần 700 cán bộ, quan chức, trọng tài, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực. thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Karate châu Á. Đây được xem là cơ hội vàng để các quốc gia rà soát lực lượng, chuẩn bị cho các đấu trường lớn tầm cỡ châu lục và thế giới trong thời gian tới.
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