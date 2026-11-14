Chất lượng lãnh đạo là một phần năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Khi hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, yêu cầu đối với đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp cũng thay đổi. Một nhà quản trị không chỉ cần kinh nghiệm điều hành mà còn phải có khả năng nhận diện xu hướng thị trường, lựa chọn hướng đầu tư, quản trị rủi ro và tổ chức nguồn lực phù hợp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM, đây là vấn đề có ý nghĩa dài hạn. Bởi trong quá trình mở rộng hoạt động, năng lực quản trị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác cơ hội kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả và duy trì sức cạnh tranh.



Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Gia Linh

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho rằng khoảng cách giữa Việt Nam với các quốc gia phát triển không chỉ nằm ở vốn, công nghệ hay quy mô thị trường mà còn ở chất lượng đội ngũ lãnh đạo.

Từ 38 năm hoạt động kinh doanh và quá trình tiếp xúc với doanh nhân, tổ chức tại hơn 100 quốc gia, ông Tín nhận định việc nâng cao năng lực quản trị, phát triển đội ngũ lãnh đạo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo ông, kinh nghiệm điều hành thực tế cần được đưa vào hoạt động đào tạo. Những quyết định, thành công và cả thất bại trong quá trình kinh doanh cần được nghiên cứu, hệ thống hóa thành nguồn học liệu để các thế hệ lãnh đạo tiếp cận những tình huống thực tế.

Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý khi doanh nghiệp ngày càng phải đối diện với những quyết định phức tạp hơn về đầu tư, tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường và quản trị hệ thống.

Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân, đội ngũ lãnh đạo cần liên tục cập nhật tri thức, phương pháp quản trị và kinh nghiệm từ các mô hình kinh doanh khác nhau. Điều này cũng đặt ra yêu cầu phát triển các chương trình đào tạo quản trị có tính ứng dụng cao, gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Hình thành hệ sinh thái tri thức phục vụ doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không thể chỉ trông chờ vào năng lực của người đứng đầu mà cần xây dựng được hệ thống nhân sự có khả năng kế thừa, vận hành và thích ứng với chiến lược phát triển.

PGS, TS Lê Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, nhấn mạnh sự hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước là nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái học tập, nghiên cứu và thực hành quản trị.

Theo ông Tuấn Anh, sự hợp tác này cần được cụ thể hóa bằng các chương trình phối hợp, trong đó doanh nghiệp tham gia chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, xây dựng chương trình và tổ chức hoạt động thực hành.

Năng lực hoạch định chiến lược, điều hành và tổ chức bộ máy đang trở thành yếu tố quan trọng để doanh nghiệp TP.HCM mở rộng dư địa tăng trưởng. Ảnh: Gia Linh

Ở góc độ phát triển kinh tế, việc kết nối nguồn tri thức từ trường đại học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp có thể tạo thêm điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, đồng thời đưa các kinh nghiệm điều hành thực tế vào hoạt động đào tạo.

Đối với TP.HCM mở rộng, yêu cầu này càng đáng chú ý khi cơ cấu kinh tế đa dạng, với nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, tự động hóa, công nghệ thông tin, logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Trong khuôn khổ tọa đàm “Tri thức toàn cầu - Câu chuyện Việt Nam” ngày 14/11, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã công bố hợp tác đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp và ký kết ghi nhớ hợp tác với các đối tác, trong đó có Công ty cổ phần Viện Lãnh đạo Việt Nam.

Trường Đại học Thủ Dầu Một ký kết ghi nhớ hợp tác với các đối tác, trong đó có Công ty cổ phần Viện Lãnh đạo Việt Nam. Ảnh: Gia Linh

Từ hoạt động này, vấn đề đặt ra không chỉ là mở rộng các chương trình đào tạo mà còn là khả năng chuyển hóa tri thức thành năng lực điều hành thực tế. Khi doanh nghiệp chủ động đầu tư cho đội ngũ lãnh đạo, kết nối với các chuyên gia và cơ sở đào tạo, nguồn nhân lực quản trị có thêm cơ hội phát triển bài bản hơn.

Về dài hạn, nâng cao chất lượng quản trị không chỉ mang lại lợi ích cho từng doanh nghiệp mà còn góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM.