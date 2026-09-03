Doanh nghiệp xuất khẩu và bài học minh bạch dữ liệu để tăng cường xuất khẩu

Đây được xem là những góc nhìn thực tiễn giúp doanh nghiệp tại Việt Nam tham khảo khi tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài với các chuỗi bán lẻ quốc tế.

Kinh nghiệm từ tập đoàn bán lẻ thời trang quốc tế H&M được chia sẻ tại Hội thảo “Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) tổ chức chiều 3/9 tại TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Xuất khẩu 2026.

Kinh nghiệm từ doanh nghiệp quốc tế không có nhà máy nào

Tại hội thảo, nhiều bài học thực tiễn về cách thức tham gia và đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu đã được các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp chia sẻ, mang đến những gợi mở cho doanh nghiệp Việt Nam.

Về lộ trình hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2040 và sử dụng 100% nguyên liệu tuần hoàn hoặc có nguồn gốc bền vững vào năm 2030, bà Võ Nguyên, Quản lý quan hệ công chúng, H&M Việt Nam, chia sẻ về mô hình vận hành đặc thù của công ty.

Theo đó, H&M hoàn toàn không sở hữu xưởng may trực tiếp mà hợp tác thông qua hệ thống đối tác cung ứng độc lập trên toàn cầu.

Bà Võ Nguyên (thứ ba từ bên trái) và các diễn giả khác tại hội thảo. Ảnh: ITPC

Từ thực tế vận hành này, đại diện H&M cho biết tập đoàn áp dụng tiêu chuẩn thẩm định dựa trên tính minh bạch cơ sở dữ liệu nhà máy, cam kết đạo đức kinh doanh, bảo đảm quyền lao động và quy chuẩn bảo vệ môi trường như những điều kiện tiên quyết để hợp tác chiến lược lâu dài.

Kinh nghiệm này cho thấy việc chủ động chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao trách nhiệm xã hội chính là chìa khóa giúp các nhà sản xuất gia tăng niềm tin với các đối tác thu mua quốc tế.

Đánh giá về bối cảnh chung, ông Đỗ Quốc Hưng, Quyền Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), nhận định nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu chuỗi sản xuất sâu sắc.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi từ mô hình gia công thuần túy sang chủ động tái cấu trúc quy trình, đáp ứng các quy chuẩn về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững sẽ giúp các nhà sản xuất trong nước thích ứng tốt hơn với thị hiếu tiêu dùng mới.

Thực tiễn từ doanh nghiệp tại Việt Nam

Cùng góc nhìn về giải pháp chuyển đổi, đại diện doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng mang đến hội thảo những bài học thực tế trong việc vượt qua các rào cản kỹ thuật.

Bà Trần Hoàng Phú Xuân, Tổng Giám đốc Công ty Faslink Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình cung ứng trọn gói ODM (sản xuất thiết kế gốc trọn gói) kết hợp nghiên cứu nguyên vật liệu sinh thái như sợi bã cà phê và sợi sen, và công nghệ dệt may tuần hoàn RENU.

Mô hình này giúp doanh nghiệp giảm 59% phát thải CO2 và 47% lượng nước tiêu thụ. Lộ trình tự chủ quy trình từ khâu sợi – dệt và chủ động đạt các chứng chỉ quốc tế như GRS, Higg Index, OEKO-TEX, WRAP được đánh giá là bài học thực tiễn hiệu quả giúp doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ, từ đó tận dụng tốt hơn lợi thế thuế quan từ các hiệp định EVFTA hay CPTPP.

Ở góc độ TP.HCM, nơi đang đóng góp khoảng 21% kim ngạch xuất khẩu toàn quốc, ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITPC, nhấn mạnh nhóm hàng tiêu dùng phi thực phẩm luôn giữ vai trò then chốt trong duy trì thặng dư thương mại.

Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITPC, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ITPC

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng TP.HCM ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,55% và kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 95,99 tỷ USD.

Ông Lữ chia sẻ thêm rằng, để đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân 10 - 11%/năm, TP.HCM đang tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, TP.HCM huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng tiếp vận liên vùng, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và Khu thương mại tự do gắn với hệ thống cảng quốc tế rộng khắp, tạo nền tảng hạ tầng thuận lợi giúp giảm chi phí lưu thông cho doanh nghiệp.