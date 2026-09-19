Doanh nhân huyền thoại từ chức chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ đô, ông được ca ngợi là nhà tiên tri về đầu tư

Ông Buffett 96 tuổi sẽ tiếp tục giữ vị trí trong hội đồng quản trị với vai trò chủ tịch danh dự. Con trai ông, Howard, một thành viên hội đồng quản trị từ năm 1993, sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch.

Được mệnh danh là “Nhà tiên tri của Omaha”, Buffett đã xây dựng Berkshire thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới bằng lý thuyết đầu tư giá trị của mình, vượt trội hơn hẳn so với thị trường chung. Ông cũng trở thành người giàu thứ 10 thế giới và là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất. Ngày nay, theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg , ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá 145 tỷ USD.

Cổ phiếu của Berkshire hầu như không thay đổi sau tin tức này.

Trong một bức thư gửi các cổ đông của Berkshire hôm thứ Sáu 18/9, Buffett cho biết ông từ chức một phần vì Giám đốc điều hành Greg Abel đã vượt quá kỳ vọng của ông. Nhưng ông cũng thừa nhận tuổi tác của mình trong bức thư, đề cập việc chắt của ông vừa tròn một tuổi "đang hoạt động nhanh hơn tôi một chút".

“Thời gian luôn thắng” - ông viết. “Tuy nhiên, thời gian đã rất hào phóng với tôi. Thời gian đã cho tôi cơ hội chứng kiến Berkshire đạt đến một điểm mà tôi tự tin hơn bao giờ hết về những gì phía trước”.

Người kế nhiệm của Buffett, Abel, đã hết lời ca ngợi ông, tuyên bố hôm thứ Sáu: “Tác động của Warren đối với Berkshire và các cổ đông là chưa từng có trong lịch sử kinh doanh Mỹ”.

Ông Buffett đã có những đóng góp từ thiện đáng kể trong suốt cuộc đời mình. Năm 2010, ông và người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, cùng với vợ lúc bấy giờ của Gates là bà Melinda French Gates, đã thành lập chương trình "The Giving Pledge" (Cam kết cho đi). Mục tiêu là kêu gọi những người giàu nhất thế giới đồng ý quyên góp ít nhất một nửa tài sản của họ, hoặc trong suốt cuộc đời hoặc sau khi qua đời.

Nhưng hồi đầu năm nay, Buffett đã tuyên bố ngừng tặng cổ phần Berkshire cho Quỹ Gates và không còn liên lạc với người bạn thân cũ Bill Gates nữa, giữa lúc những tiết lộ về mối liên hệ của Gates với kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein được đưa ra.

Trong di chúc gửi cổ đông năm 2025, Buffett viết rằng hơn 99% tài sản của ông tại thời điểm qua đời sẽ được phân phối cho các tổ chức từ thiện khác nhau. Tổng giá trị các khoản quyên góp nhận được đến thời điểm đó lên tới 60 tỷ USD.

Buffett nổi tiếng với lối sống giản dị, bất chấp khối tài sản khổng lồ của mình. Ông sống phần lớn cuộc đời trong cùng một ngôi nhà ở Omaha, Nebraska, mà ông đã mua vào năm 1958 với giá 31.500 USD.

Tháng 4/2012, Buffett tiết lộ ông mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt nhưng ở giai đoạn nhẹ nhất. Ông hoàn thành điều trị xạ trị vào tháng 9 cùng năm và tiếp tục lãnh đạo Berkshire Hathaway thêm 13 năm nữa.

Ông Buffett trở thành người ủng hộ nổi bật cho việc tăng thuế đối với những người giàu nhất nước Mỹ, lập luận rằng việc ông phải đóng thuế với tỷ lệ phần trăm thu nhập thấp hơn so với thư ký của mình và những người nộp thuế thuộc tầng lớp trung lưu khác là không công bằng.

Cái gọi là Quy tắc Buffett, quy định mức thuế suất thực tế tối thiểu 30% đối với những người kiếm được hơn 1 triệu USD một năm, đã trở thành một luận điểm trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012 của Tổng thống Barack Obama, mặc dù nó đã bị các đảng viên Cộng hòa bác bỏ tại Thượng viện.

Buffett bắt đầu sự nghiệp vào năm 1951 với tư cách là nhân viên bán hàng cho Buffett, Falk, & Co., công ty đầu tư của cha ông. Sau một thời gian ngắn làm nhà phân tích chứng khoán tại Graham-Newman Corp. ở New York, ông trở lại Omaha và thành lập công ty đầu tư riêng vào năm 1956. Năm 1962, ông bắt đầu mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway, khi đó là một nhà sản xuất dệt may đang gặp khó khăn ở New Bedford, Massachusetts.

Ông đã mua cổ phần chi phối của công ty vào năm 1965, và 4 năm sau đó đã giải thể công ty đầu tư của mình và biến Berkshire thành công cụ đầu tư chính.

Berkshire đã phát triển thành một công ty đa ngành và vô cùng thành công, sở hữu công ty bảo hiểm GEICO, công ty đường sắt vận tải Burlington Northern Santa Fe, nhà sản xuất quần áo Fruit of the Loom và chuỗi cửa hàng kem Dairy Queen. Trong suốt thời gian Buffett điều hành, giá trị thị trường của Berkshire tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 19%, vượt xa thị trường chung.