Doanh số bán bia trong World Cup tăng vọt

Jim Koch, người sáng lập kiêm CEO của Boston Beer Co.. Ảnh: AP.

Nhưng tất cả lớp bọt bia hào nhoáng đó che khuất một thực tế phũ phàng: Doanh số bán bia trên toàn cầu đang gặp khó khăn, và không rõ liệu giải vô địch bóng đá thế giới có thể đảo ngược xu hướng này hay không, bất chấp việc có ba quốc gia và 16 thành phố đồng đăng cai năm nay.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất bia (Brewers Association), một nhóm thương mại dành cho các nhà sản xuất bia thủ công, lượng tiêu thụ bia tại Mỹ đã giảm đều đặn trong một thập kỷ qua. Cơ quan thống kê quốc gia Canada cũng ghi nhận sự sụt giảm tương tự. Hiệp hội các nhà sản xuất bia châu Âu (Brewers of Europe) cho biết tình hình cũng tương tự tại Liên minh châu Âu.

Người tiêu dùng mua nhiều đồ uống "tốt cho sức khỏe" hơn

Nhiều người tiêu dùng đang giảm lượng tiêu thụ rượu vì lý do sức khỏe . Năm ngoái là lần đầu tiên trong các cuộc thăm dò của Gallup mà đa số người Mỹ - lên tới 53% - cho rằng uống "một hoặc hai ly mỗi ngày" có hại cho sức khỏe.

Mặc dù doanh số bán bia không cồn đã tăng lên, nhưng theo Viện Bia (Beer Institute), một hiệp hội thương mại dành cho các nhà sản xuất bia, chúng vẫn chỉ chiếm khoảng 1% thị trường Mỹ.

Những lo ngại về kinh tế cũng đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Theo công ty nghiên cứu thị trường đồ uống IWSR, lượng tiêu thụ tất cả các loại đồ uống có cồn tại Mỹ - bao gồm rượu vang và rượu mạnh - đã giảm 5% vào năm ngoái, và một phần nguyên nhân là do lo ngại về khả năng chi trả.

Craig Purser, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà bán buôn bia quốc gia, cho rằng điện thoại thông minh và Netflix đã khiến người tiêu dùng không còn dành thời gian giao lưu với nhau bằng một cốc bia lạnh.

“Nếu chúng ta có xu hướng tự cô lập bản thân và không dành thời gian giao lưu với người khác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ bia” - Purser nói.

Doanh số bán bia tăng mạnh tại các thành phố đăng cai World Cup

Trong bốn tuần đầu tiên của giải đấu, doanh số bán bia tại các quán bar, nhà hàng, sân vận động và các địa điểm khác ở các thành phố đăng cai của Mỹ đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Viện Bia. Sự tăng trưởng này không chỉ giới hạn ở các thành phố đăng cai; doanh số bán hàng trên toàn quốc tăng 4%, viện này cho biết.

Jim Koch, nhà sản xuất bia, người sáng lập và CEO của Boston Beer Co., công ty sản xuất bia Samuel Adams và các thương hiệu khác, cho biết công ty đã phải thực hiện hai chuyến giao hàng khẩn cấp đến quán Sam Adams Boston Taproom vào ngày đầu tiên người hâm mộ Scotland đến thành phố.

“Có lúc, chúng tôi rót cho họ một cốc bia Sam Adams Boston Lager cứ mỗi 12 giây. Thật là một nhóm người tuyệt vời” - ông nói.

Nhưng đó không phải là tất cả những gì làm ấm lòng Koch.

“Tôi không thấy một ai dùng điện thoại cả” - ông nói, “Họ cầm bia trên tay và trò chuyện với nhau. Họ đang làm điều mà bia vốn dĩ phải làm, đó là giúp mọi người tận hưởng khoảng thời gian bên nhau”.

Việc uống rượu bia tràn lan trong các sân vận động trái ngược hoàn toàn với World Cup được tổ chức bốn năm trước tại Qatar, nơi chính phủ đã cấm bán bia có cồn tại các địa điểm thi đấu.

Các nhà sản xuất bia đã đầu tư rất nhiều vào giải đấu năm nay. AB InBev , nhà sản xuất Budweiser và Michelob Ultra , nhà tài trợ bia chính thức của World Cup, đã hỗ trợ tiếp thị mạnh tay cho các quán bar và tổ chức 200.000 buổi xem chung trận đấu tại 40 quốc gia.

Molson Coors cho biết họ sẽ chi nhiều hơn 60% so với năm ngoái cho hoạt động tiếp thị trong tháng 6 và tháng 7; đồng thời ra mắt một quả bóng đá phiên bản giới hạn có thể chứa 12 lon bia Miller Lite.

Tuy nhiên lượng tiêu thụ bia được dự đoán sẽ giảm ở một số thị trường ngay cả trước khi World Cup kết thúc. Cổ phiếu của AB InBev và Constellation Brands - công ty sở hữu quyền phân phối các thương hiệu bia Mexico như Corona và Modelo tại Mỹ -đã giảm mạnh sau khi Mexico và Brazil bị loại khỏi giải đấu.



Các sự kiện thể thao lớn sắp diễn ra cho phép ngành công nghiệp bia nuôi hy vọng.

Purser vẫn hy vọng World Cup sẽ nhắc nhở mọi người về niềm yêu thích tụ tập và cổ vũ các vận động viên, đặc biệt là khi Thế vận hội Mùa hè 2028 sẽ được tổ chức tại Los Angeles. Ông cho biết, các dịp tụ tập đang ngày càng đa dạng; ví dụ, các trận đấu bóng đá đại học và chuyên nghiệp hiện nay được diễn ra vào nhiều đêm trong tuần hơn. Và lượng người tiêu dùng bia cũng đang mở rộng khi ngày càng nhiều thương hiệu tung ra các phiên bản bia có nồng độ cồn thấp hoặc không cồn.

Vào tháng 5, NCAA đã đảo ngược lệnh cấm quảng cáo rượu bia kéo dài nhiều năm trong suốt giải đấu March Madness, cho phép các nhà sản xuất bia, rượu vang, rượu mạnh và đồ uống có cồn nhẹ tài trợ cho các giải đấu bóng rổ đại học lần đầu tiên bắt đầu từ mùa giải tới.

Ông Koch của công ty Boston Beer Co. cho biết ông không lo lắng cho đến lúc đó.

“Mọi người lo lắng rằng ngành kinh doanh bia đã suy giảm trong vài năm qua, và tôi luôn nhắc nhở họ rằng bia đã là một phần của xã hội loài người, nền văn minh nhân loại, trong 10.000 năm,” ông nói. “Bia sẽ luôn là một phần giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống và thời gian chúng ta sống trên trái đất này.”