Độc đáo các món ăn đặc sản Quảng Bình (cũ), nghe tên thôi đã muốn thử, ăn vào tươi, ngon, ngọt đầu môi

Dưới đây là những món ăn đặc sản Quảng Bình (cũ) mà du khách không nên bỏ lỡ trong dịp hè 2026.

Cá trắm sông Son

Cá trắm sông Son. (Ảnh: Báo T.P)

Cá trắm sông Son là một đặc sản trứ danh của Phong Nha, gắn liền với dòng sông trong vắt chảy quanh những dãy núi đá vôi và đời sống của người dân từ bao đời nay. Không chỉ là nguyên liệu cho nhiều món ngon, cá trắm sông Son còn mang trong mình một câu chuyện văn hoá, tập quán canh tác và sinh hoạt gắn bó mật thiết với thiên nhiên.

Người dân Phong Nha sinh ra ở vùng đất cằn cỗi giữa bốn bề núi đá, nắng mưa khắc nghiệt, nên đời sống lắm nỗi nhọc nhằn. Vậy mà người ta lại gây dựng nên một làng nghề nuôi cá trắm lồng trên sông Son. Thịt ca trắm sông Son thơm ngon, mang hương vị đặc biệt của vùng đất nơi đây, nếu có dịp ghé Quảng Bình (cũ) du khách nên thưởng thức món đặc sản này.

Gỏi cá nghéo

Gói cá nghéo, đặc sản Quảng Bình. (Ảnh: Mia)

Gỏi cá nghéo là món đặc biệt dành cho các thực khách từ phương xa đến. Nó không được nhiều người biết tới bởi tuy có vị ngon nhưng lại quý hiếm. Nếu là người sành ăn, đảm bảo đã thưởng thức qua một lần sẽ muốn nếm thử thêm nhiều lần nữa.

Cá nghéo nhìn bề ngoài trông như có họ hàng với cá mập, khi lớn lên kích thước của nó cũng vô cùng to lớn. Cá nghéo sở hữu phần da nhám, ít mỡ, có xương sụn và thịt nạc. Trên thực tế ngư dân muốn bắt được loài động vật này cũng khá khó, do đó không phải ai đến Quảng Bình (cũ) cũng được thưởng thức đâu nhé.

Cá nghéo tại Quảng Bình. (Ảnh: Mia)

Cá nghéo có thể được chế biến thành nhiều món vô cùng đa dạng như lẩu cá, cháo cá… tuy nhiên ngon nhất có lẽ chính là món gỏi. Gỏi cá nghéo sử dụng nguyên liệu là những con cá chỉ nặng khoảng từ 1 – 3 kg, hay còn được biết đến cái tên khác là cá nghéo bao tử bởi cá nghéo không đẻ trứng vào mùa sinh đẻ.

Hương thơm của rau sống kết hợp cùng chút vị nồng của cá sẽ khiến món ngon này thêm độc đáo, đậm vị. Thử nhấm nháp miếng gỏi cá nghéo cuốn cùng bánh đa dẻo, hòa quyện với đậu lạc thơm béo, chấm vào chén nước lèo thơm ngon thì còn gì bằng. Bởi khó săn bắt được cá nên nếu muốn thưởng thức Gỏi cá nghéo Quảng Bình du khách nên đi khám phá vào khoảng mùa hè.

Cháo canh

Cháo canh. (Ảnh: Oxalis)

Cháo canh là một trong những món ăn quen thuộc mang hương vị quê hương đối với mỗi người dân Quảng Bình. Những nguyên liệu không thể thiếu trong mỗi tô cháo gồm sợi mì/gạo, thịt nạc và cá lóc đặc biệt ăn kèm với ram (nem, chả giò) - tên gọi đậm chất mộc mạc của người dân nơi đây làm. Hương vị ngon ngọt của nước dùng hòa quyện cùng những sợi mỳ và thớ thịt chắc chắn sẽ làm bạn xiêu lòng.



Ngoài ra, món ăn này còn được biến tấu theo nhiều hình thức khác như có kết hợp với lòng, gan, dồi heo hay với thịt cua. Tất cả đều mang đến những hương vị đậm đà mang bản sắc nơi đây.

Đặc sản Quảng Bình: Gà nướng ăn cùng muối cheo

Gà nướng ăn cùng muối chẩm cheo. (Ảnh: Oxalis)

Luôn làm ấn tượng và hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình không thể không kể đến món mẹt gà nướng ăn kèm với xôi. Những thớ thịt gà với màu vàng rộm, dai ngon, mùi thơm nức lòng với những gia vị riêng biệt của miền Trung. Đặc biệt, một thứ gia vị luôn gây tò mò và hấp dẫn du khách bởi hương vị cũng như tên gọi đó là muối Cheo - một loại muối địa phương Phong Nha dùng để ăn kèm với gà nướng, thịt nướng.



Đây cũng thức chấm đặc biệt xuất hiện trong mọi bữa ăn, sự kết hợp hoàn hảo này chắc chắn sẽ làm kích thích vị giác của du khách.

Bánh bèo tôm cháy

Bánh bèo tôm cháy. (Ảnh: Oxalis)

Bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm là những món ăn quen thuộc ở dọc khắp vùng miền Việt Nam. Nhưng đến với Quảng Bình, món bánh quen thuộc này lại mang một hương vị rất riêng.

Với những chiếc bánh tròn, mỏng, dai được xếp đều trên dĩa sẽ làm du khách đỡ bị ngấy khi kết hợp cùng nhân thịt, tôm xay nhỏ và phồng tôm. Tất cả cùng hòa quyện với nước dùng đặc trưng tạo nên một hương vị rất riêng của nơi đây.

Bánh khoái

Bánh Khoái. (Ảnh: Oxalis)

Với cái tên nghe rất lạ tai nhưng đây là món ăn mà khi nhắc đến Quảng Bình, các tín đồ yêu thích các bánh chiên sẽ nghĩ ngay tới loại bánh này. Bánh khoái có nhiều nét tương đồng với bánh xèo nhưng hương vị mới làm nên sự khác biệt. Vỏ bên ngoài giòn tan được chế biến khá cầu kỳ, bên trong là nhân bánh gồm thịt nạc băm nhỏ, tôm và giá đỗ. Khi ăn sẽ ăn kèm cùng bánh cuốn, rau dưa các loại và nước lèo - một phần quan trọng của món ăn tạo nên hương vị đậm đà riêng.

Cháo hàu

Cháo hàu. (Ảnh: Oxalis)

Cháo hàu là một trong những đặc sản ở Quảng Bình được mọi người yêu thích. Những con hàu được lấy từ sông Nhật Lệ với vị ngon ngọt, béo và đặc biệt chứa rất nhiều dinh dưỡng. Có dịp đến Quảng Bình, du khách đừng quên thưởng thức món cháo hàu này nhé.

Hải sản

Hải sản ngon, tươi du khách nên thưởng thức. (Ảnh: Oxalis)

Được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất cả nước, biển Nhật Lệ luôn là lựa chọn yêu thích đối với mỗi du khách khi đến Quảng Bình. Ngoài ra, biển Nhật Lệ cũng đã được bình chọn là nơi có nguồn hải sản tươi ngon và đa dạng vì sự khác biệt từ nồng độ muối ở đây. Chắc chắn, đây hứa hẹn sẽ là thiên đường ăn uống cho những tín đồ mê hải sản.

