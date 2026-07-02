Đổi cách xác định giá bồi thường đất tại TP.HCM, kỳ vọng gỡ nút thắt cho hàng loạt dự án

Không áp dụng bảng giá đất và hệ số K khi xác định tiền bồi thường thu hồi các dự án

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng và phát triển đô thị tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc, chính sách xác định giá đất luôn là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như chi phí đầu tư của doanh nghiệp.

Theo quy định vừa được UBND TP.HCM ban hành để triển khai Nghị quyết 254 của Quốc hội, từ ngày 1/7, các trường hợp Nhà nước thu hồi đất sẽ không áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K). Thay vào đó, giá bồi thường sẽ được xác định theo giá đất cụ thể đối với từng trường hợp, từng vị trí theo quy định tại Nghị định 49.

Việc định giá do các đơn vị tư vấn và thẩm định đủ điều kiện thực hiện theo phương pháp xác định giá đất cụ thể. Cơ chế này được kỳ vọng giúp mức bồi thường phản ánh sát hơn giá trị thực tế của từng khu đất tại thời điểm thu hồi, qua đó hạn chế khoảng cách giữa giá Nhà nước và giá giao dịch trên thị trường.

Không chỉ áp dụng với công tác bồi thường, phương thức xác định giá đất cụ thể còn được sử dụng khi xác định giá trị quyền sử dụng đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi hình thức sử dụng đất.

TP.HCM sẽ không áp dụng bảng giá đất và hệ số K khi xác định tiền bồi thường thu hồi đất. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, đối với phần lớn các trường hợp còn lại, TP.HCM vẫn tiếp tục áp dụng bảng giá đất kết hợp hệ số K. Đáng chú ý, hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường (K1) và hệ số điều chỉnh theo các yếu tố khác (K3) đều được giữ ở mức 1. Điều này đồng nghĩa hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không phát sinh thêm nghĩa vụ tài chính ngoài bảng giá đất hiện hành.

Riêng các dự án đầu tư theo quy hoạch xây dựng sẽ áp dụng thêm hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (K2), dao động từ 1 đến 1,7 đối với dự án cao tầng và từ 1 đến 1,3 đối với dự án thấp tầng, khu công nghiệp tùy theo hệ số sử dụng đất.

Xác định giá đất cụ thể sẽ giúp tăng tính minh bạch trong bồi thường

Theo các chuyên gia bất động sản, việc tách cơ chế bồi thường khỏi hệ số K là hướng đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Bởi trên thực tế, giá trị của từng thửa đất chịu tác động bởi nhiều yếu tố như vị trí, hạ tầng, khả năng kết nối và mục đích sử dụng. Nếu chỉ áp dụng bảng giá đất nhân hệ số K sẽ khó phản ánh đầy đủ giá trị của từng trường hợp, đặc biệt tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Một chuyên gia định giá đất tại TP.HCM nhận định, cơ chế xác định giá đất cụ thể sẽ giúp tăng tính minh bạch trong bồi thường, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa người dân và cơ quan quản lý. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các dự án đầu tư công, giao thông và phát triển đô thị rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Cơ chế xác định giá đất cụ thể sẽ giúp tăng tính minh bạch trong bồi thường, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa người dân và cơ quan quản lý. Ảnh: Gia Linh

Ở góc độ thị trường, nhiều nhà đầu tư cho rằng việc bồi thường sát giá thực tế sẽ tạo tâm lý tích cực hơn cho người có đất bị thu hồi, qua đó hạn chế tình trạng dự án kéo dài nhiều năm vì vướng giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, họ cũng kỳ vọng quy trình xác định giá đất cụ thể sẽ được thực hiện nhanh chóng, minh bạch để tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, ngay trước khi quy định có hiệu lực, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã tiếp tục kiến nghị thành phố hoàn thiện cơ chế hệ số K. Theo HoREA, trong bối cảnh bảng giá đất mới chưa phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của từng khu vực, việc áp dụng giá đất cụ thể đối với một số trường hợp là cần thiết. Tuy nhiên, về lâu dài, thành phố cần tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu giá đất và hoàn thiện hệ số K để cơ chế này thực sự trở thành công cụ xác định nghĩa vụ tài chính đơn giản, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp cũng như người dân.