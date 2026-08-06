Ngày 6/8, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 772-QĐ/TU về việc đổi tên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Ninh Bình.

Tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh đặt tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TH

Cùng với việc đổi tên, nhà trường tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo đúng các quy định hiện hành của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Trường Chính trị Trường Chinh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định để triển khai thực hiện.