Đơn hàng bị chia nhỏ, doanh nghiệp dệt may chịu sức ép giao nhanh

Ảnh minh họa. Nguồn: TNO

Thị trường phân hóa mạnh

Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), hầu hết các đơn vị thành viên vẫn bảo đảm được nguồn hàng để duy trì sản xuất liên tục trong những tháng cuối năm. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 9.494 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 930,1 tỷ đồng, tăng tới 39,5%.

Mặc dù đạt được kết quả tương đối khả quan, những yếu tố bất định như biến động tỷ giá, chi phí logistics leo thang và sự thay đổi chính sách thương mại quốc tế vẫn đang đe dọa trực tiếp đến tiến độ giao hàng cũng như khả năng giữ vững biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Dệt May miền Nam (VSC), nguồn hàng thực tế đã được lấp đầy đến hết tháng 9, còn lượng booking đủ để nhà máy duy trì hoạt động đến hết quý IV. Đối với các đơn cần giao gấp, doanh nghiệp chủ động bố trí tăng ca từ hai đến ba ngày mỗi tuần để kịp tiến độ.

Trong khi đó, Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ đã có đơn hàng ngành may đến hết tháng 10, nhưng tốc độ chốt đơn cho quý IV có phần chậm lại do khách hàng vẫn đang nghe ngóng các chính sách thuế quan mới.

Điểm sáng lớn nhất của Hòa Thọ hiện nay là thị trường Nhật Bản với các đơn hàng dệt kim đã kín lịch đến cuối năm 2026 và kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2027. Trái ngược với sự khởi sắc đó, lực cầu tại thị trường EU đối với các mặt hàng bảo hộ lao động và áo jacket vẫn khá trầm lắng. Khách hàng châu Âu có xu hướng ký kết hợp đồng rất chậm nhưng lại đòi hỏi giao hàng cực kỳ nhanh nhằm giảm thiểu rủi ro vận chuyển.

Đối với nhóm hàng thể thao và thời trang, sản lượng bị giảm so với cùng kỳ do đối tác chia sẻ đơn hàng sang các quốc gia khác. Phân khúc bảo hộ lao động theo phương thức FOB chịu sự cạnh tranh vô cùng gay gắt, còn mặt hàng thời trang và thể thao thì vừa bị ép giá vừa bị xé lẻ đơn hàng.

Với ngành sợi, Hòa Thọ mới chỉ nhận được đơn đến giữa tháng 9. Việc nhu cầu sụt giảm nhẹ trong mùa thấp điểm tháng 7-8 đã kéo giá sợi xuống thấp hơn so với thời điểm tháng 5, dù giá nguyên liệu đầu vào như bông và xơ vẫn không giảm. Tình trạng nguyên phụ liệu cùng vải giao chậm, kết hợp với chi phí vật tư và cước vận chuyển tăng cao đang tiếp tục đè nặng lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tương tự, Công ty CP Dệt may Huế cũng ghi nhận sự lệch pha rõ rệt giữa hai mảng sợi và may. Thị trường sợi dù có bước cải thiện ngắn hạn trong nửa cuối tháng 7 do khách hàng lo ngại giá nguyên liệu tăng, nhưng tính ổn định vẫn chưa cao. Doanh nghiệp đã đủ đơn cho tháng 8 nhưng kế hoạch tháng 9 mới chỉ hoàn tất khoảng 50%.

Ở mảng may, sau đợt giao dịch sôi động từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, thị trường đã chững lại rõ rệt trước thời điểm chính quyền Mỹ công bố mức thuế mới. Nhiều đơn hàng dệt kim dự kiến sản xuất trong tháng 9 và tháng 10 hiện đứng trước nguy cơ bị hủy hoặc chuyển giao cho đối tác khác.

Bên cạnh đó, khách hàng đang giảm dần các mặt hàng dệt kim cơ bản mang tính lặp lại để chuyển sang dòng hàng thời trang phức tạp có thêm các công đoạn in, thêu hay đính kết. Họ thường thúc ép giao thật nhanh đợt hàng đầu tiên, sau đó chủ động kéo giãn tiến độ các đợt tiếp theo để nghe ngóng sức mua của thị trường.

Thậm chí, có trường hợp nguyên phụ liệu đã tập kết đầy đủ tại nhà máy nhưng đối tác vẫn yêu cầu lùi thời gian giao hàng từ 1,5 đến 2 tháng. Tình trạng đối tác liên tục khảo giá nhưng lại chần chừ chốt đơn dài hạn khiến doanh nghiệp rất khó chủ động trong khâu sản xuất, đồng thời chi phí nguyên liệu gia tăng đang bào mòn đáng kể biên lợi nhuận.

Ảnh minh họa.

Giá bán và tiến độ giao hàng là phép thử lớn

Tại Tổng công ty May Nhà Bè, nguồn hàng về cơ bản đã đủ đáp ứng cho sản xuất đến hết năm, trong đó một số nhóm sản phẩm như sơ mi hay dệt kim đã kín kế hoạch, riêng dòng hàng ottoman thậm chí còn vượt quá năng lực đáp ứng. Doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh chuyên môn hóa, linh hoạt phân bổ đơn hàng giữa các nhà máy và kiên quyết giữ vững giá bán chứ không giảm giá để cạnh tranh bằng mọi giá.

Tương tự, May 10 cũng bảo đảm đủ việc làm cho công nhân đến hết tháng 11 và dự kiến sẽ lấp đầy đơn hàng cho các sản phẩm chủ lực cho đến cuối năm. Dù Mỹ vẫn là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất, các đơn hàng hiện tại chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ với các yêu cầu kỹ thuật cùng kết cấu sản phẩm ngày càng phức tạp.

Tại EU, May 10 đã nhận được một vài đề nghị tăng sản lượng, song đây mới chỉ là những tín hiệu mang tính cục bộ chứ chưa phải xu hướng chung. Bất chấp áp lực gay gắt trên bàn đàm phán, doanh nghiệp vẫn kiên trì giữ nguyên mức giá đã thiết lập từ đợt cao điểm tháng

Ở chiều ngược lại, Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex) mới chỉ đủ đơn đến hết tháng 9. Kế hoạch sản xuất tháng 10 của doanh nghiệp mới đạt khoảng 70%, trong khi tỷ lệ này ở tháng 11 và tháng 12 mới dừng lại ở mức 30% do khách hàng liên tục khảo giá nhưng chưa quyết định trao các hợp đồng lớn.

Áp lực của Hanosimex còn đến từ khâu vận chuyển khi nhiều lô hàng chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để đóng vào container ngay sau khi được xác nhận. Chưa kể, một số đơn hàng dù đã hoàn tất sản xuất vẫn có thể bị đối tác bất ngờ cắt giảm sản lượng, lùi thời gian giao hoặc đột ngột yêu cầu khôi phục lại kế hoạch ban đầu.

Những diễn biến thực tế cho thấy bức tranh thị trường dệt may cuối năm không đơn thuần dừng lại ở việc doanh nghiệp có đơn hàng hay không, mà chính quy mô đơn, mức giá, thời hạn giao cùng sự biến động thất thường từ phía khách hàng mới là những yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình này, Vinatex yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung ưu tiên cho các đơn hàng có giá trị gia tăng cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí, hàng tồn kho, công nợ và dòng tiền. Khối doanh nghiệp may cần bảo đảm tối đa về chất lượng cũng như tiến độ giao hàng, đồng thời sớm chuẩn bị cho công tác đàm phán đơn hàng cho quý I/2027.

Nhìn chung, khối lượng đơn hàng năm 2026 tại nhiều doanh nghiệp vẫn tương đối ổn định, nhưng triển vọng cho năm 2027 hiện vẫn chưa thực sự rõ ràng. Trong bối cảnh đối tác liên tục chia nhỏ sản lượng và đòi hỏi giao hàng gấp, khả năng giữ giá, quản trị chi phí và phản ứng linh hoạt sẽ tiếp tục là yếu tố sống còn quyết định sức cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.