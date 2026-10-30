Chi gần 8.000 tỷ đồng mua điện gia dụng trong một quý

Số liệu Metric công bố, trong quý III/2026, doanh số ngành Điện gia dụng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 7.966,7 tỷ đồng. Với mức tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước, điện gia dụng nằm trong nhóm năm ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất trên các sàn được khảo sát. Tuy nhiên, số sản phẩm bán ra chỉ tăng 2,6%, đạt 22,8 triệu sản phẩm.

Trong danh mục điện gia dụng, đồ gia dụng nhà bếp và thiết bị điện gia dụng nhỏ đóng góp tổng cộng 65,2% doanh số. Ngược lại, mạch điện và phụ tùng có lượng bán cao nhưng phần đóng góp về giá trị thấp hơn đáng kể.

Nếu chỉ nhìn vào số lượt bán, nhà kinh doanh có thể bỏ qua những nhóm sản phẩm ít đơn hơn nhưng đem lại giá trị lớn. Ngược lại, tập trung hoàn toàn vào thiết bị đắt tiền cũng chưa chắc phù hợp với khả năng phục vụ khách hàng. Với hàng cần tư vấn kỹ thuật hoặc có phụ kiện thay thế, chi phí và trách nhiệm sau bán hàng cần được tính ngay khi lựa chọn danh mục kinh doanh.

Cùng thời gian này, số gian hàng điện gia dụng có phát sinh đơn giảm 13,9%, còn khoảng 47.500. Doanh số tăng trong khi số gian hàng có đơn thu hẹp cho thấy kết quả kinh doanh cần được nhìn nhận ở cả hai chiều. Mức giảm này chưa đủ để kết luận các gian hàng đã ngừng kinh doanh, cũng chưa cho biết nguyên nhân cụ thể khiến họ không phát sinh đơn trong kỳ khảo sát.

Tại ACCESSTRADE Summit 2026, bà Hương Đỗ, phụ trách nghiên cứu thị trường của Metric cho rằng, cạnh tranh nền tảng cũng là yếu tố doanh nghiệp cần theo dõi khi xây dựng chiến lược tăng trưởng.

Trong nhóm 10 ngành hàng lớn nhất theo dữ liệu Metric, TikTok Shop đã gia tăng thị phần trong cả 10 ngành hàng được phân tích. Nền tảng này vươn lên dẫn đầu ở các nhóm Làm đẹp, Thể thao & Du lịch và Sức khỏe; trong khi Shopee vẫn giữ vị thế ở các nhóm như Điện thoại & Máy tính bảng, Điện gia dụng và Mẹ & Bé.

“Sự khác biệt này cho thấy không có một công thức phân bổ nguồn lực phù hợp cho mọi ngành hàng và nền tảng. Doanh nghiệp cần theo dõi thị phần, tốc độ tăng trưởng và đặc điểm tiêu dùng theo từng nhóm sản phẩm để xác định kênh ưu tiên, thay vì chỉ dựa vào quy mô tổng thể của mỗi sàn” – Bà Hương Đỗ nhận định.

Nguồn: Metric

Sức mua trải từ hàng phổ thông đến thiết bị tiền triệu

Ở nhóm hàng điện gia dụng dưới 500.000 đồng, doanh số vẫn chiếm 25,6% toàn ngành, gần tương đương tỷ trọng 26,4% của nhóm từ 1 đến 3,5 triệu đồng. Cộng các khoảng giá từ 1 triệu đồng trở lên, tỷ lệ đóng góp đạt 57,7%. Theo cách phân nhóm trong báo cáo, không khoảng giá nào chiếm quá 27% doanh số, cho thấy sức mua phân bổ ở nhiều mức chi tiêu.

Giá trị bình quân toàn ngành khoảng 350.000 đồng mỗi sản phẩm vì thế cần được hiểu trong bối cảnh danh mục rất rộng. Con số này gộp cả linh kiện, phụ tùng và thiết bị hoàn chỉnh, không có nghĩa phần lớn khách hàng chỉ chọn máy móc quanh mức giá ấy. Tương tự, tỷ trọng doanh số của hàng tiền triệu không phải tỷ lệ người mua chọn hàng tiền triệu.

Khi xây dựng danh mục, nhà bán có thể dựa vào những khoảng giá này để xác định nhóm khách hàng phù hợp, rồi đi sâu vào nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn, người chọn thiết bị cho căn bếp nhỏ cần biết kích thước, cách bố trí; gia đình đông người phải cân nhắc dung tích và khả năng vận hành. Phần chênh lệch giá cần được giải thích bằng lợi ích cụ thể, thay vì chỉ liệt kê thêm tính năng.

Ở phía người mua, khoản tiền thanh toán ban đầu còn cần được đặt cạnh phí vận chuyển, lắp đặt và vật tư thay thế. Một thiết bị được giảm giá có thể hấp dẫn lúc đặt hàng, nhưng việc lựa chọn sẽ chắc chắn hơn nếu khách biết nơi sửa chữa, điều kiện bảo hành và những chi phí có thể phát sinh trong quá trình sử dụng.

Trong khuyến cáo ngày 21/10/2026, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương, lưu ý thiết bị điện tử thuộc các nhóm có rủi ro khi mua trực tuyến. Cơ quan này đã nhận phản ánh về hàng sai mô tả, lỗi, hư hỏng hoặc không rõ nguồn gốc; có trường hợp khách hàng không biết liên hệ ai để đổi trả, bảo hành vì không xác định được người bán.

Cục khuyến cáo cần lựa chọn người bán công khai tên, địa điểm kinh doanh và giữ lại bằng chứng giao dịch. Với các thiết bị sử dụng lâu dài, khả năng tiếp nhận, xử lý sự cố cần được xem xét cùng giá bán. Doanh nghiệp có thể thu hút khách bằng ưu đãi, nhưng để khách quay lại, những lời hứa về chất lượng và bảo hành phải được thực hiện cả sau khi đơn hàng đã hoàn tất.