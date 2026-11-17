Đồng Nai khơi thông mặt bằng 11 dự án trọng điểm, tăng tốc đầu tư hạ tầng liên vùng
Gia Linh
17/11/2026 12:03 PM (GMT+7)
Hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn tại Đồng Nai đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất bàn giao mặt bằng. Không chỉ giải quyết bài toán đi lại, các công trình này còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển công nghiệp, logistics và hình thành những hành lang kinh tế mới trong khu vực.
Hạ tầng, dự án giao thông trở thành lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư
Trong chiến lược phát triển kinh tế, lợi thế của một địa phương không chỉ nằm ở quỹ đất hay khả năng thu hút vốn đầu tư, mà còn phụ thuộc vào năng lực kết nối giữa các khu vực sản xuất với thị trường tiêu thụ và hệ thống vận tải. Đây cũng là lý do Đồng Nai đang tập trung nguồn lực cho hàng loạt dự án giao thông có quy mô lớn.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, tính đến ngày 15/11, trong tổng số 25 dự án trọng điểm, có 11 dự án đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng từ 90-100%. Trong đó, 3 dự án đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng.
Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh Đồng Nai đang triển khai nhiều công trình kết nối với mạng lưới cao tốc, Quốc lộ 51 và các trục giao thông liên vùng. Khi những tuyến đường này được hoàn thiện, khả năng lưu thông hàng hóa và kết nối giữa các trung tâm kinh tế được kỳ vọng cải thiện đáng kể.
Trong số các dự án có tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đạt 96,9%, Vành đai 4 - TP.HCM giai đoạn 1 đạt 96,2%, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đạt 95,3%. Các tuyến ĐT.770B và ĐT773 lần lượt đạt 96% và 95%.
Ba dự án đã hoàn tất bàn giao mặt bằng gồm mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường 25B, đoạn từ trung tâm Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51.
Đáng chú ý, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có tổng mức đầu tư hơn 6.534 tỷ đồng, chiều dài khoảng 15,5km, kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án được chia thành hai thành phần, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Với vai trò hình thành thêm trục giao thông kết nối, công trình được kỳ vọng chia sẻ áp lực cho Quốc lộ 51, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận mạng lưới cao tốc từ các khu vực sản xuất, đô thị.
Ở góc độ thị trường, hạ tầng giao thông đồng bộ có thể tạo thêm lợi thế cho hoạt động đầu tư công nghiệp, kho vận và dịch vụ. Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa lợi thế này thành dòng vốn đầu tư thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành công trình, chất lượng kết nối và khả năng khai thác quỹ đất dọc các hành lang giao thông.
Bài toán khai thác giá trị kinh tế sau đầu tư hạ tầng
Ngoài đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, các dự án Vành đai 4 - TP.HCM, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và Dầu Giây - Tân Phú cũng có ý nghĩa trong việc mở rộng mạng lưới vận tải liên vùng.
Đặc biệt, khả năng kết nối giữa sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp và trung tâm logistics sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn đầu tư của khu vực trong thời gian tới.
Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng không đồng nghĩa giá trị kinh tế sẽ tự động gia tăng. Để phát huy hiệu quả, địa phương cần gắn quy hoạch giao thông với quy hoạch sử dụng đất, phát triển các khu công nghiệp, trung tâm logistics và hệ thống dịch vụ hỗ trợ.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, việc nhiều dự án đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao đang tạo điều kiện để chủ đầu tư tập trung tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Trong giai đoạn tiếp theo, thách thức không chỉ là hoàn thành giải phóng mặt bằng mà còn phải bảo đảm tiến độ xây dựng, tránh tình trạng hạ tầng được đầu tư nhưng thiếu kết nối đồng bộ. Đây sẽ là yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa nguồn lực đầu tư công thành lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng kinh tế cho Đồng Nai.
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