Đồng USD ngày càng lung lay, cơn sốt tích trữ vàng bùng nổ
Phương Đăng (theo Gfmag)
18/07/2026 7:30 AM (GMT+7)
Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng tốc tích trữ vàng trong bối cảnh niềm tin vào đồng USD suy giảm và những bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng. Theo khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tỷ lệ các ngân hàng trung ương có kế hoạch mua thêm vàng trong năm tới đã lên mức cao kỷ lục, phản ánh xu hướng dịch chuyển tài sản dự trữ toàn cầu.
Theo khảo sát thường niên mới công bố của WGC, 83% ngân hàng trung ương được hỏi cho biết dự kiến sẽ tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới, tăng so với mức 76% của năm 2025.
Động lực chính đến từ việc vai trò thống trị của đồng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đang suy giảm, trong khi các cuộc khủng hoảng địa chính trị ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc.
Các ngân hàng trung ương bớt tin USD
Gần 3/4 số ngân hàng trung ương tham gia khảo sát dự báo tỷ trọng của đồng USD trong tổng dự trữ toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong vòng 5 năm tới.
Đồng thời, 45% cho biết sẽ tăng lượng vàng dự trữ trong vòng 12 tháng tới - mức cao nhất từ trước đến nay và tăng so với 43% của năm ngoái.
Khảo sát được WGC thực hiện với 76 ngân hàng trung ương trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5. Phần lớn câu trả lời được thu thập sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tính đến quý III/2025, đồng USD vẫn chiếm khoảng 42% tổng dự trữ ngoại hối và vàng được báo cáo trên toàn cầu.
Vàng vượt trái phiếu Mỹ thành tài sản trú ẩn số một
WGC cho biết vàng gần đây đã vượt trái phiếu Chính phủ Mỹ để trở thành tài sản dự trữ được các ngân hàng trung ương ưu tiên hàng đầu.
Có tới 90% số ngân hàng trung ương được khảo sát cho biết khả năng giữ giá trong giai đoạn biến động là lý do quan trọng nhất khiến họ tiếp tục mua thêm vàng.
Bên cạnh đó: 84% coi vàng là công cụ lưu giữ giá trị trong dài hạn. 82% đánh giá vàng giúp đa dạng hóa danh mục dự trữ. 85% các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển cho rằng vàng là công cụ phòng ngừa hiệu quả trước các rủi ro địa chính trị.
Mua vàng bằng nội tệ hoặc bán tài sản dự trữ
Trong số các ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng dự trữ vàng: 50% cho biết sẽ mua vàng thông qua các chương trình mua vàng trong nước bằng đồng nội tệ. 38% dự kiến sẽ bán bớt các tài sản dự trữ hiện có để lấy nguồn vốn mua thêm vàng.
Xu hướng thay đổi nơi cất giữ vàng
Không chỉ tăng mua vàng, các ngân hàng trung ương cũng đang điều chỉnh chiến lược lưu trữ.
Khảo sát cho thấy: 9% đã tăng lượng vàng được lưu giữ ngay trong nước trong năm qua. 10% đã đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài nhằm giảm rủi ro.
Hiện Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) vẫn là địa điểm lưu trữ vàng được ưa chuộng nhất, với 57% số ngân hàng trung ương lựa chọn.
Trong khi đó, mức độ ưa chuộng đối với Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ giảm mạnh, từ 12% xuống còn 6%.
Trung Quốc tiếp tục gom vàng
Theo WGC, trong 4 năm gần đây, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua trung bình khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm, gấp đôi mức trung bình 500 tấn/năm của thập kỷ trước.
Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho thấy lượng vàng dự trữ của nước này đã đạt 74,96 triệu ounce Troy vào cuối tháng 5, tăng thêm 320.000 ounce so với tháng trước.
Đây cũng là tháng thứ 19 liên tiếp Trung Quốc gia tăng lượng vàng dự trữ, cho thấy xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang được duy trì.
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