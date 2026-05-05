Dòng vàng tháo chạy khỏi Dubai, bị xả lỗ 20%, Hong Kong thành “két sắt” mới của thế giới

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Dòng vàng “tháo chạy” khỏi Dubai, bán tháo giảm giá mạnh tại Hong Kong

Theo Sàn giao dịch vàng Hong Kong (HKGX), từ đầu tháng 4, nhiều thương nhân vàng từ Trung Đông và Nga đã chuyển lượng vàng vật chất dự định bán tại Dubai sang Hong Kong. Đáng chú ý, họ chấp nhận bán thấp hơn giá thị trường từ 15–20% nhằm nhanh chóng giải phóng hàng tồn.

Chủ tịch HKGX, ông Haywood Cheung Tak-hay, cho biết nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, khiến môi trường giao dịch tại Dubai trở nên rủi ro hơn. Khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran gây thiệt hại tại Dubai, nhiều thương nhân đã tìm đến nơi an toàn hơn để bán vàng, và Hong Kong trở thành lựa chọn tự nhiên.

Trước đây, một phần vàng được bán tại Dubai rồi tái xuất sang Hong Kong, nhưng hiện nay nhiều giao dịch được thực hiện trực tiếp tại Hong Kong mà không qua trung gian, giúp giảm chi phí và cho phép người bán đưa ra mức giá cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, số liệu nhập khẩu chính thức vẫn chưa được công bố.

Dubai vốn là một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới, vì vậy sự dịch chuyển dòng vàng sang Hong Kong cho thấy tác động rõ rệt của địa chính trị đối với thị trường kim loại quý toàn cầu.

Hong Kong tận dụng cơ hội trở thành trung tâm vàng toàn cầu

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giới chuyên gia nhận định xu hướng chuyển dịch hoạt động giao dịch vàng từ Dubai sang Hong Kong có thể kéo dài. Hong Kong vốn đã là trung tâm giao dịch vàng hơn một thế kỷ, sở hữu mạng lưới cửa hàng và nhà máy tinh luyện lớn, đồng thời có lợi thế gần thị trường Trung Quốc đại lục.

Chính quyền Hong Kong cũng đang tích cực tận dụng cơ hội này. Thành phố dự kiến nâng công suất lưu trữ vàng lên hơn 2.000 tấn trong ba năm tới, gấp đôi quy mô ước tính của Singapore. Đồng thời, chính phủ lên kế hoạch ưu đãi thuế để thu hút các doanh nghiệp xây dựng nhà máy tinh luyện vàng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện Hong Kong đã có hai nhà máy tinh luyện được quốc tế công nhận là Heraeus (Đức) và Metalor (Nhật Bản), và dự kiến sẽ có thêm một nhà máy do Trung Quốc hậu thuẫn đi vào hoạt động trong năm nay. Ngoài ra, chính quyền cũng phối hợp với các thành phố trong Khu vực Vịnh Lớn để tăng nguồn cung vàng đạt chuẩn quốc tế cho giao dịch và lưu trữ.

Một số doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế, bao gồm cả từ Trung Quốc đại lục, đã bày tỏ quan tâm tham gia HKGX. Trong khi đó, Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong cũng dự kiến tái khởi động các sản phẩm hợp đồng tương lai vàng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng biến động.

Hong Kong còn có lợi thế lớn là trung tâm giao dịch đồng nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục, chiếm khoảng 75% thanh toán quốc tế bằng đồng tiền này. Với khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ tiền gửi, thành phố có thể thu hút thêm các nhà giao dịch vàng từ Dubai, đặc biệt là nhà đầu tư Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, nhờ khả năng giao dịch bằng nhân dân tệ và hệ thống logistics mạnh.

Trong bối cảnh giá vàng vẫn duy trì ở mức cao sau khi tăng mạnh trong năm qua, sự dịch chuyển dòng vàng này không chỉ phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn mà còn mở ra cơ hội để Hong Kong củng cố vị thế như một trung tâm vàng toàn cầu trong tương lai.