Dòng vốn 61,3 nghìn tỷ đồng tạo thêm dư địa phát triển cho Quảng Ninh
Quang Sơn
28/07/2026 10:09 AM (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một cực tăng trưởng khi huy động và sử dụng hiệu quả 61,3 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Nguồn lực kinh tế dồi dào, được phân bổ tối ưu này đã trở thành "đòn bẩy" chiến lược giúp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì đà bứt phá mạnh mẽ.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh ghi nhận bước tiến ấn tượng với tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số ấn tượng, mà còn ở hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn. Quảng Ninh đã chủ động khơi thông các dòng vốn từ nhiều khu vực kinh tế: từ vốn ngân sách nhà nước mang tính dẫn dắt đến dòng vốn tư nhân và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Nguồn lực này đã nhanh chóng được "hấp thụ" và chuyển hóa trực tiếp thành động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu đầu tư và tạo đà cho toàn bộ hệ thống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, bền vững.
Song song với hiệu quả huy động vốn, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Ninh ước đạt 11,11%, vượt kịch bản điều hành đề ra (11,07%). Tổng thu ngân sách nhà nước cũng đạt 48.556 tỷ đồng, bằng 122% kịch bản 6 tháng và đạt 66% dự toán cả năm.
Việc dòng vốn chảy mạnh và vận hành hiệu quả tại Quảng Ninh phản ánh sự tin tưởng tuyệt đối của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Bằng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số toàn diện và chủ động giải quyết các điểm nghẽn cho doanh nghiệp, Quảng Ninh đã tạo ra một môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và có tính cạnh tranh cao.
Nhờ đó, mỗi đồng vốn đầu tư vào tỉnh đều phát huy tối đa giá trị: khu vực dịch vụ bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 14,27%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 11%, đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung của toàn ngành.
Việc giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn 61,3 nghìn tỷ đồng đã giúp Quảng Ninh tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Hàng loạt dự án giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm... đã và đang được đẩy nhanh tiến độ.
Nguồn lực đầu tư được quản lý chặt chẽ, tập trung vào các dự án trọng điểm không chỉ giúp Quảng Ninh mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ, mà còn nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Bước sang 6 tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục kiên định mục tiêu huy động, quản lý và sử dụng tối ưu các nguồn lực đầu tư, ưu tiên thu hút dòng vốn công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh, giữ vững vị thế là cực tăng trưởng toàn diện và là đầu tàu kinh tế của khu vực phía Bắc.
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