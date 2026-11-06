Thị trường logistics TP.HCM đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc khi không gian công nghiệp, cảng biển và các đầu mối vận tải được mở rộng sau sáp nhập. Thay vì chỉ tập trung phát triển năng lực bốc xếp hàng hóa, định hướng mới đặt ra yêu cầu kết nối đồng bộ giữa nơi sản xuất, kho vận và cửa ngõ xuất nhập khẩu.

Tháng 9/2026, quy hoạch cảng biển TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 463-512 triệu tấn, chưa kể hàng container trung chuyển quốc tế. Đây là quy mô cho thấy nhu cầu đầu tư hạ tầng và tổ chức lại mạng lưới logistics sẽ còn rất lớn trong những năm tới.

Trong bức tranh đó, Cảng Mỹ Xuân A là một dự án đáng chú ý tại phường Phú Mỹ. UBND TP.HCM vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, xác định Công ty Cổ phần VTA Global Port là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Hạ tầng logistics trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư tại TP.HCM. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu tài chính. Với tổng vốn đầu tư hơn 2.096,3 tỉ đồng, doanh nghiệp dự kiến góp hơn 419,3 tỉ đồng, tương đương 20%; phần vốn huy động lên đến hơn 1.677 tỉ đồng, chiếm 80%.

Tỷ trọng vốn huy động lớn cho thấy khả năng thu xếp nguồn vốn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tiến độ triển khai dự án. Bên cạnh năng lực đầu tư ban đầu, doanh nghiệp cũng cần bảo đảm dòng vốn cho quá trình xây dựng và đưa cảng vào khai thác.

Với diện tích sử dụng đất hơn 50,2 ha, Cảng Mỹ Xuân A được định hướng phục vụ hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A và các khu công nghiệp lân cận.

Dự án dự kiến khai thác hàng container, hàng bao kiện và hàng rời. Công suất thiết kế theo hai giai đoạn lần lượt khoảng 1 triệu tấn/năm và 3 triệu tấn/năm.

Tuy nhiên, đối với một dự án cảng biển, công suất thiết kế chưa phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả kinh doanh. Khả năng thu hút nguồn hàng ổn định, kết nối giao thông với khu công nghiệp, tổ chức vận tải và chất lượng dịch vụ logistics mới là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất khai thác.

Đây cũng là bài toán chung của thị trường logistics TP.HCM. Thành phố đang định hướng tổ chức lại không gian logistics theo các lớp chức năng, kết nối cảng biển với khu công nghiệp, sân bay và các trung tâm phân phối.

Theo tiến độ điều chỉnh, Cảng Mỹ Xuân A dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trước ngày 27/6/2027. Công ty Cổ phần VTA Global Port có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án, đồng thời bảo đảm nguồn vốn và tiến độ theo quy định.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, dự án sẽ bổ sung thêm một đầu mối phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp tại Phú Mỹ. Về dài hạn, khả năng khai thác hiệu quả và thu hút được nguồn hàng mới sẽ là yếu tố quyết định giá trị kinh tế mà khoản đầu tư hơn 2.096 tỉ đồng này mang lại.