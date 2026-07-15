Dòng vốn ngoại "đổi khẩu vị", M&A bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vốn giải ngân đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% và là mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, bất động sản chỉ chiếm khoảng 7,4% tổng vốn đăng ký, thấp hơn đáng kể so với lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn đánh giá cao triển vọng của thị trường Việt Nam nhưng đã thay đổi tiêu chí lựa chọn tài sản. Báo cáo của JLL Việt Nam nhận định môi trường lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao, chi phí phát triển dự án gia tăng cùng những bất ổn kinh tế quốc tế khiến các quỹ đầu tư ưu tiên chiến lược bảo toàn vốn và tối ưu hiệu quả khai thác hơn là tìm kiếm cơ hội đầu cơ.

Ông Tạ Mỹ Bách, Giám đốc Thị trường vốn JLL Việt Nam, cho rằng các quyết định đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào khả năng tạo dòng tiền dài hạn thay vì kỳ vọng tăng giá tài sản. Những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí thuận lợi, chủ đầu tư uy tín và có thể đưa vào khai thác trong thời gian ngắn đang trở thành nhóm tài sản được săn đón.

Thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) bất động sản đang chuyển từ cuộc đua mở rộng quỹ đất sang cuộc cạnh tranh về chất lượng tài sản. Ảnh: Gia Linh

Xu hướng này được phản ánh rõ qua các thương vụ M&A diễn ra trong nửa đầu năm. DIC Corp chuyển nhượng bốn phân khu thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai) với giá trị hơn 116 triệu USD. Tại TP.HCM, dự án Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục thu hút sự quan tâm khi Lotte Properties được chấp thuận chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp, sau đó Phát Đạt ký biên bản ghi nhớ và đặt cọc khoảng 34 triệu USD để tham gia dự án.

Ở phân khúc nhà ở, TT Capital cùng các đối tác Nhật Bản đầu tư vào quỹ đất tại Nhà Bè, trong khi OBC Holdings và Bcons Group mở rộng danh mục thông qua việc nhận chuyển nhượng các dự án tại Bình Dương. Đối với bất động sản thương mại và công nghiệp, Kinh Bắc mua lại hai doanh nghiệp để gián tiếp sở hữu dự án văn phòng - thương mại tại Hà Nội; SC Capital Partners hoàn tất thương vụ thâu tóm Fusion Hotel Group, còn Viconship tăng tỷ lệ sở hữu tại Harbour City nhằm phát triển hệ sinh thái bất động sản công nghiệp.

Điểm chung của các giao dịch là đều hướng tới những tài sản đã có nền tảng phát triển hoặc có thể nhanh chóng đưa vào khai thác. Điều này cho thấy thị trường M&A đang chuyển từ chiến lược tích lũy quỹ đất sang tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và rút ngắn thời gian hoàn vốn.

Theo giới phân tích, nhu cầu đầu tư vào bất động sản Việt Nam vẫn duy trì tích cực nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa và sự cải thiện của hệ thống hạ tầng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở khoảng cách định giá giữa bên bán và bên mua. Trong khi nhiều doanh nghiệp địa ốc kỳ vọng mức giá phản ánh chu kỳ phục hồi của thị trường, các quỹ đầu tư quốc tế lại thận trọng hơn, ưu tiên những tài sản có hiệu quả khai thác đã được kiểm chứng.

JLL dự báo hoạt động M&A bất động sản sẽ tiếp tục duy trì trong nửa cuối năm nhưng dòng vốn sẽ tập trung vào các dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí về pháp lý, chất lượng tài sản và khả năng tạo dòng tiền. Trong bối cảnh chi phí vốn chưa giảm đáng kể, đây được xem là yếu tố quyết định khả năng thu hút vốn ngoại của doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn tới.