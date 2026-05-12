Dòng vốn từ "ông trùm" dầu mỏ OPEC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua công ty tài chính

Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực (EVF) mới hoàn tất huy động khoản vay trị giá 25 triệu USD từ Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC, là quỹ hỗ trợ phát triển được thành lập từ nguồn tiền của các "đại gia" dầu mỏ là thành viên của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu Mỏ OPEC để giúp đỡ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Giao dịch mới này nhằm tạo ra đòn bẩy tài chính mới cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam, theo thông báo ghi ngày 11/5 từ London của công ty tư vấn Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), đơn vị tư vấn thương vụ này.



Đây là lần đầu tiên tổ chức tài chính đa phương danh tiếng này lựa chọn một định chế tài chính phi ngân hàng tại Việt Nam để thực hiện giải ngân thay vì các ngân hàng thương mại.

Về mục tiêu sử dụng vốn, ông Đinh Ngọc Bảo, Trưởng phòng Thị trường Vốn của công ty EVF cho biết trong công bố của EMGA: “Chúng tôi hài lòng khi hợp tác với EMGA để huy động nguồn vốn này từ Quỹ OPEC. Giao dịch này thể hiện một cột mốc quan trọng trong chiến lược của EVF nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho khu vực SME tại Việt Nam, bộ phận có vai trò động lực chính cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế của đất nước”.

Bên trong tòa nhà của Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC tại Vienna, thủ đô nước Áo. Nguồn: Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC

Ông Jeremy Dobson, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Vận hành của EMGA, khẳng định đây là lần đầu tiên EMGA tư vấn cho một định chế tài chính phi ngân hàng tại Việt Nam. Khoản vay này được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa cơ sở nguồn vốn của EVF trong giai đoạn tới.

Với quy mô tương đương 660 tỷ đồng, khoản tín dụng không chỉ minh chứng cho năng lực huy động vốn quốc tế của EVF mà còn phản ánh sự tin tưởng của các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới vào sự ổn định của kinh tế Việt Nam. Quỹ OPEC, vốn được thành lập từ năm 1976 và sở hữu xếp hạng tín nhiệm AA+ từ các tổ chức quốc tế như Fitch và S&P, luôn duy trì những tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn đối tác giải ngân.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các khoản phê duyệt tài trợ của Quỹ OPEC tại thị trường Việt Nam đã đạt gần 410 triệu USD.

Sự hiện diện của dòng vốn từ các "đại gia" dầu mỏ OPEC tại Việt Nam không còn quá xa lạ khi tổng giá trị cam kết lũy kế của quỹ này đã vượt mốc 400 triệu USD.

Trong tổng số này, cớ cấu danh mục đầu tư đang cho thấy sự chuyển dịch linh hoạt khi lĩnh vực tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 135 triệu USD, bên cạnh các trụ cột khác như giao thông và y tế.

Việc Quỹ OPEC bắt tay cùng EVF cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc đa dạng hóa kênh tiếp cận vốn, từ đó đưa nguồn tài chính bền vững đến gần hơn với khu vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn được coi là “xương sống” của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn EMGA cũng nhấn mạnh rằng giao dịch này không chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế thuần túy mà còn hướng tới các hành động vì khí hậu tại Việt Nam, một tiêu chí đang ngày càng trở nên quan trọng trong chiến lược đầu tư của Quỹ OPEC toàn cầu.

Ông Sajeev Chakkalakal, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Ngân hàng Đầu tư của EMGA, chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi hoàn tất giao dịch này để cùng với EVF hỗ trợ các doanh nghiệp SME và tài trợ cho các hành động vì khí hậu tại Việt Nam. Rất khả quan khi chúng tôi làm việc với đối tác lâu năm của chúng tôi là Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC trong lộ trình mở rộng hiện diện tại lĩnh vực tài chính Việt Nam”.