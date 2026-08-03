Đột nhập “vương quốc riêng” của giới tỷ phú công nghệ giữa biển Caribe

Giới tỷ phú công nghệ đang đổ tiền xây dựng “vương quốc riêng” giữa biển Caribe. Ảnh Channel4news.

Những tỷ phú công nghệ giàu có và quyền lực nhất thế giới đang theo đuổi một dự án mới: tự xây dựng các thành phố của riêng mình.

Theo những người ủng hộ dự án, bộ máy chính quyền cồng kềnh, nền dân chủ vận hành chậm chạp và các thủ tục hành chính phức tạp không thể tạo ra hiệu quả như doanh nghiệp tư nhân. Trong khi đó, các nhà phê bình lại cho rằng, mô hình này có thể trở thành một dạng “thực dân hóa bằng tiền số”, nơi những người giàu sử dụng tài sản và công nghệ để xây dựng các vùng lãnh thổ gần như nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước.

Trên thế giới hiện có vài chục dự án được gọi là “network state” – tạm dịch là “quốc gia kỹ thuật số ”. Phần lớn vẫn ở giai đoạn sơ khai, nhưng đều chia sẻ một hệ tư tưởng chung: đề cao tự do cá nhân, giảm thuế xuống mức thấp nhất, thậm chí bằng 0, đồng thời mở rộng việc sử dụng tiền mã hóa.

Trong số đó, Próspera được xem là dự án phát triển rõ nét nhất về mặt vật chất.

Nằm trên đảo Roatán, ngoài khơi Honduras, Próspera hiện có khoảng 200 cư dân và đã nhận được khoảng 200 triệu USD vốn đầu tư. Dự án được một số tên tuổi lớn trong ngành công nghệ ủng hộ, trong đó có nhà đầu tư Peter Thiel, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và tỷ phú đầu tư Tim Draper.

Hiện có nhiều dự án lập "vương quốc" riêng cho các tỷ phú công nghệ. Ảnh Channel4news

Một “thành phố” có luật riêng, thuế riêng và cả máy đổi Bitcoin

Để đi từ phần còn lại của đảo Roatán vào Próspera, phóng viên phải xin giấy phép và xuất trình cho lực lượng bảo vệ.

Dù chỉ có vài trăm cư dân, khu vực này vận hành theo một hệ thống riêng, với mức thuế rất thấp, luật dân sự riêng và cơ chế quản trị riêng. Tại đây còn có máy rút tiền cho phép người dùng chuyển đổi giữa USD và Bitcoin. Trên máy dán một khẩu hiệu phản đối hệ thống ngân hàng truyền thống.

Próspera thu hút nhiều người theo đuổi lối sống công nghệ cực đoan. Một số YouTuber từng ghi hình các hoạt động thử nghiệm y sinh tại đây, bao gồm việc cấy chip dữ liệu dưới da.

Những người tự nhận là “bio-hacker” cho rằng, các con chip có thể giúp họ thanh toán như dùng thẻ tín dụng hoặc mở khóa xe Tesla chỉ bằng một cái vẫy tay.

Ivan, một cư dân của Próspera, cho biết ông đã mơ ước xây dựng một thành phố từ khi còn nhỏ. Lớn lên tại Donetsk, miền Đông Ukraine, Ivan hiện xem mình là một người tiên phong và đang lên kế hoạch xây dựng các tòa tháp mới giữa khu rừng nhiệt đới.

“Ý tưởng cơ bản là bạn bỏ phiếu bằng chính đôi chân của mình. Nếu tôi chuyển đến đây, điều đó có nghĩa là tôi tin vào dự án", Ivan nói.

"Vương quốc" Próspera của giới tỷ phú công nghệ đã thành hình. Ảnh Channel4news

“Thiên đường công nghệ” vẫn phụ thuộc bên ngoài

Dù được quảng bá như một cộng đồng tự chủ, Próspera vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, theo Channel4news.

Các dịch vụ thiết yếu như giao thực phẩm và thu gom rác vẫn phụ thuộc vào phần còn lại của đảo Roatán. Điều này cho thấy “thành phố - quốc gia” của giới công nghệ chưa thực sự có thể tách rời khỏi hệ thống kinh tế và hạ tầng truyền thống.

Dự án cũng gây nhiều tranh cãi tại Honduras – một trong những quốc gia nghèo nhất Mỹ Latinh.

Próspera được chính phủ cánh hữu trước đây phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi một chính quyền cánh tả lên nắm quyền, luật pháp tạo điều kiện cho dự án đã bị bãi bỏ. Động thái này khiến các nhà đầu tư khởi kiện Honduras, đòi bồi thường tới 11 tỷ USD.

Hiện những người ủng hộ dự án đã trở lại nắm quyền tại Honduras. Tuy nhiên, đội ngũ đứng sau Próspera vẫn thận trọng khi nói về tương lai của mô hình này.

Jorge Colindres, người được xem như “thị trưởng” của Próspera, nhấn mạnh rằng đây là một Khu kinh tế đặc biệt nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tương tự nhiều mô hình trên thế giới.

Tuy nhiên, quyền tự chủ mà Próspera được trao lớn hơn đáng kể so với các khu kinh tế đặc biệt thông thường.

“Chúng tôi tin rằng con người có quyền tự do cơ bản. Là những cá nhân tự do và có ý thức, chúng ta nên có quyền thỏa thuận với nhau về cách quản trị xã hội", ông Colindres nói.

Khi tương lai được giao cho các tỷ phú công nghệ

Đối với nhiều người Honduras, quyền lực lớn mà Próspera được trao gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp.

Một thế kỷ trước, các công ty xuất khẩu trái cây của Mỹ từng nắm ảnh hưởng rất lớn tại Trung Mỹ. Những tập đoàn này bị cáo buộc bóc lột người lao động và can thiệp vào hoạt động của chính quyền.

Honduras từng là nguồn cảm hứng cho thuật ngữ “cộng hòa chuối” - dùng để chỉ những quốc gia có nền kinh tế và chính trị bị chi phối bởi các lợi ích kinh doanh bên ngoài.

Tuy nhiên, không phải người dân địa phương nào cũng phản đối Próspera.

Guillermo, một cư dân Honduras và diễn viên hài bán thời gian, cho rằng đất nước đã bị những người điều hành yếu kém kiểm soát trong thời gian quá dài.

“Honduras đã nằm trong tay những người rất tệ trong một thời gian rất dài. Tôi thà để đất nước nằm trong tay những người có thiện chí, kể cả các tỷ phú, miễn là họ thực sự muốn làm điều tốt, còn hơn tiếp tục giao cho những người đã cầm quyền trong 200 năm qua", ông nói.

Sự xuất hiện của Próspera phản ánh tình trạng ngày càng nhiều người mất niềm tin vào các mô hình quản trị dân chủ truyền thống. Nhưng dự án cũng đặt ra một câu hỏi lớn: nếu chính phủ bị xem là quá chậm chạp và kém hiệu quả, liệu các tỷ phú công nghệ có phải là lựa chọn tốt hơn?

Próspera có thể là hình mẫu cho một “thiên đường công nghệ” trong tương lai, nơi cư dân được hưởng mức thuế thấp, quyền tự do rộng lớn và các công nghệ tiên tiến. Nhưng với những người chỉ trích, đây có thể là bước đầu của một mô hình mới, nơi quyền lực của các tỷ phú vượt qua ranh giới của nhà nước.

Giữa lời hứa về tự do và nỗi lo “thực dân hóa bằng tiền số”, tương lai của thành phố khởi nghiệp giữa vùng Caribe vẫn là một dấu hỏi lớn, theo Channel4news.