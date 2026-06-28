Đợt tháo chạy khỏi AI phơi bày "cỗ máy đầu cơ" trị giá 270 tỷ USD của Phố Wall
Phương Đăng (theo Bloomberg)
28/06/2026 9:59 AM (GMT+7)
Đợt lao dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ tuần này không chỉ làm xì hơi một trong những xu hướng đầu tư "nóng" nhất năm, mà còn phơi bày toàn bộ bản chất của cỗ máy đầu cơ hiện đại tại Phố Wall - đặc biệt là tốc độ đảo chiều chóng mặt của nó, theo Bloomberg.
Hiệu ứng domino từ các công cụ đòn bẩy
Từ làn sóng bán tháo cổ phiếu chip AI của các nhà đầu tư cá nhân, dư chấn đã nhanh chóng lan rộng khắp thị trường bán dẫn từ châu Á đến Mỹ, giáng đòn nặng nề vào các quỹ ETF đòn bẩy và thổi bay thành quả của các quỹ đầu tư SpaceX vừa ra mắt. Cùng lúc đó, sự lao dốc của tập đoàn Strategy Inc. (do tỷ phú Michael Saylor hậu thuẫn) cũng làm chao đảo thị trường tiền số, khi cỗ máy cấu trúc tài chính khổng lồ neo theo giá Bitcoin này phải chịu áp lực bủa vây.
Nhìn bề ngoài, các nạn nhân tuần này có vẻ không liên quan đến nhau. Nhưng thực chất, chúng đều thuộc về một góc của thị trường hiện đại: những sản phẩm phái sinh được thiết kế để giúp nhà đầu tư tham gia vào các xu hướng "hot" nhất với đòn bẩy cao hơn, thủ tục ít hơn và tần suất dày đặc hơn. Từ ETF đòn bẩy, quyền chọn, cho đến các thị trường dự đoán - tất cả đều hứa hẹn một lộ trình sinh lời nhanh và tập trung hơn.
Tuy nhiên, tuần này đã chứng minh quy trình trên hoạt động ngược lại thế nào. Khi các nhà đầu tư bắt đầu rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu AI do lo ngại về định giá quá cao, chính hệ sinh thái được sinh ra để khuếch đại đà tăng trưởng này lại quay sang khuếch đại đà tháo chạy.
Cơn sốt ETF đòn bẩy toàn cầu và rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ
Hệ quả rõ ràng nhất đến từ Hàn Quốc, nơi các nhà đầu tư cá nhân cực kỳ chuộng các quỹ cam kết mang lại lợi nhuận gấp 2-3 lần biến động hằng ngày của các hãng chip AI. Khi sức nóng hạ nhiệt, một vài công cụ giao dịch lớn tại đây đã bốc hơi hơn 20% chỉ trong một tuần.
Theo dữ liệu từ Bloomberg, các quỹ ETF đòn bẩy hiện đang quản lý hơn 270 tỷ USD tài sản trên toàn cầu (trong đó Mỹ chiếm hơn 200 tỷ USD và châu Á vượt mức 45 tỷ USD). Khi quy mô phình to, các quỹ này vô tình trở thành nguồn cơn của các làn sóng buộc phải mua hoặc buộc phải bán tháo, làm trầm trọng hơn biến động của các chỉ số chính (tuần qua S&P 500 giảm gần 2%, còn Nasdaq 100 sụt hơn 4%).
Giới chuyên gia nhận định, danh mục quỹ đầu cơ ngày càng đa dạng đang khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ dàng xuống tiền vào các công ty phức tạp mà không thực sự hiểu rõ nội tại của chúng.
Các sản phẩm này không trực tiếp gây ra đợt bán tháo, nhưng chúng mang yếu tố "sòng bạc" vào thị trường. Khi dòng vốn dịch chuyển, cơ chế tự động tái cân bằng của các quỹ đòn bẩy sẽ tạo ra các làn sóng mua bán cơ học đủ lớn để thao túng xu hướng chung của thị trường, đẩy người chơi nhỏ lẻ vào cảnh "bỏng tay do đùa với lửa".
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